Finisce in parità il derby abruzzese tra Pineto e Pescara, un 1-1 intenso e ricco di episodi che lascia sensazioni opposte alle due squadre: i padroni di casa difendono con i denti l’imbattibilità casalinga nonostante oltre ottanta minuti in inferiorità numerica, mentre il Delfino allunga la striscia positiva ma mastica amaro per le tante occasioni sprecate.

L’approccio alla gara premia immediatamente la squadra dell’ex Bruno, che opta per Ienco al posto di D’Orazio in difesa, Oliva in regia e il tandem offensivo Vigliotti-Forte. Buscè risponde rilanciando Nardin dal primo minuto dopo gli impegni in nazionale, preferendo Guccione a Graziani e inserendo Sardo per sostituire l’indisponibile Valzania.

Neanche il tempo di sistemarsi in campo e il Pineto colpisce a freddo: dopo appena 46 secondi, cross di Ferrante dalla corsia mancina, torre di Vigliotti e stoccata vincente di Forte che supera Fiorillo.

La gara cambia però volto al 13’: Sardo invola il Pescara in contropiede e viene steso da Ienco. L’arbitro estrae inizialmente il giallo, ma dopo il consulto al monitor FVS cambia decisione ed espelle il difensore pinetese per chiara occasione da gol.

Con l’uomo in più, il Pescara prende in mano il pallino del gioco e costruisce una serie di palle gol nitide, sbattendo però su un Tonti in giornata di grazia. Al 29’ il portiere di casa respinge il colpo di testa di Inglese su calcio piazzato, ripetendosi subito dopo su Capellini (fermato comunque in fuorigioco). Tra il 36’ e il 38’ doppia chance biancazzurra: prima Erradi spreca sul fondo un traversone di Donati, poi è ancora Tonti a murare il tentativo di Sardo. Nel finale di frazione il Pineto si riaffaccia in avanti con Forte, che su sponda di Ferrante trova però la risposta attenta di Fiorillo.

Al rientro dagli spogliatoi Buscè prova a dare la scossa inserendo D’Ausilio e Graziani al posto di Meazzi e Guccione. L’impatto sembra subito decisivo: al 48’ Parigi insacca sugli sviluppi di un corner, ma la rete viene invalidata per la posizione irregolare di Inglese durante l’azione.

Bruno corre ai ripari sacrificando Vigliotti per Lombardi per ridare equilibrio ai suoi, ma il monologo biancazzurro prosegue. Al 56’ Germinario salva in extremis anticipando Inglese a colpo sicuro, mentre poco dopo Tonti disinnesca un tiro dalla distanza di Motta.

Nel finale Buscè si gioca il tutto per tutto passando a un ultra-offensivo 4-2-4 con gli ingressi di Milan e Ferraris per Motta e Sardo. Il forcing viene premiato all’82’: conclusione violenta di Graziani, respinta corta e tap-in vincente di Parigi che vale l’1-1. Nei lunghi minuti di recupero (al 97’) Inglese sfiora addirittura il colpo grosso, mancando per un soffio la deviazione vincente su tiro di D’Ausilio.

Al triplice fischio il Pescara porta a otto la serie di risultati utili consecutivi, ma resta il rimpianto per una partenza troppo morbida e per non aver capitalizzato la lunga superiorità numerica. Applausi invece per il Pineto, che conferma il proprio fortino interno e guarda con fiducia ai prossimi impegni.

Pineto-Pescara 1-1 Forte 1′, Parigi 82′

Pineto (3-5-2): Tonti, Frare, Di Renzo, Ienco; Scheffer (68′ D’Orazio), Germinario (94′ Nebuloso), Oliva, Pellegrino (68′ Selvini), Ferrante; Forte (94′ Pistillo), Vigliotti (53′ Lombardi). A disp.: Turi, Pace Alessandretti, Ardizzone, Asmussen, Corradini, Delle Monache, Guadagni, Serbouti. All.: Bruno

Pescara (4-3-1-2): Fiorillo, Donati (78′ Vitali), Capellini, Nardin, Motta (65′ Milan); Sardo (66′ Ferraris), Guccione (46′ Graziani), Erradi; Meazzi (46′ D’Ausilio); Parigi, Inglese. A disp.: Saio, Cappelletti, Altare, Gatto, La Barba, Letizia, Pellacani, Saccomanni, Zeppieri. All.: Buscè.

Ammoniti: Tonti, Scheffer, Lombardi (Pi) – Guccione, Graziani, Motta (Pe).

Espulsi: Ienco al 14′

Arbitro: Valerio Vogliacco (Bari); Assistenti: Gregorio Maria Gallieni (Ascoli Piceno) e Badreddine Mamouni (Tolmezzo); Quarto ufficiale: Ciro Aldi (Lanciano); FFVS: Pierpaolo Carella (L’Aquila)

IMMAGINE DI COPERTINA: PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO - CREDITS: MASSIMO MUCCIANTE