Per chi sottovaluta il rischio nucleare

Per chi sottovaluta il rischio di un conflitto nucleare planetario ecco alcune note verificabili su diversi siti e che quindi non sono una mia elucubrazione. La strategia USA in Ucraina è chiara: loro vorrebbero mantenere questa situazione bellica, sperando che non degeneri in un conflitto atomico mondiale, magari per un banale incidente. La cosa è già successa ma i media non ne hanno parlato. La guerra totale è stata evitata grazie ad un russo addetto alla sicurezza che ha temporeggiato prima di fare partire i missili intercontinentali, come avrebbe dovuto, in risposta ad un attacco USA, che poi si è rivelato falso.

Il russo Stanislav Petrov il 26 settembre 1983 identificò un falso allarme missilistico, prendendo decisioni arbitrarie, che hanno salvato il mondo e che gli sono costate care.

Per me è da onorare come grande eroe, per aver preso una decisione difficilissima anziché rispettare i protocolli che prevedono una risposta immediata, anche se poi non è stato riconosciuto dai sovietici.

Immaginiamo cosa poteva succedere se al suo posto ci fosse stato qualcun altro. Chissà quanti altri casi non noti ci sono stati?