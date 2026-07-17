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Pescara scatenato sul mercato: cinque i colpi per mister Buscè

I biancazzurri chiudono per Guccione, Donati, Erradi ed Eletu. In attacco c'è la firma del classe 2002 Pablo Vitali:

Pescara scatenato sul mercato: cinque i colpi per mister Buscè

Il calciomercato del Pescara entra finalmente nel vivo. Mentre la società del presidente Daniele Sebastiani sta gettando le basi logistiche e organizzative per l'ormai imminente ritiro estivo, la dirigenza si muove con decisione per consegnare a mister Antonio Buscè i primi rinforzi. Sono ben quattro gli innesti pronti a essere ufficializzati a stretto giro di posta. Un mix di esperienza, dinamismo e gioventù per infiammare la piazza biancazzurra.

Il colpo da novanta per la categoria porta il nome di Filippo Guccione. Il playmaker classe ’92, reduce dall’esperienza con l’Arezzo, è un profilo di assoluto valore per la Serie C. Guccione conosce bene la formula per vincere: è stato infatti uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale nell'ultimo campionato sotto la guida di Cristian Bucchi. A Pescara porterà visione di gioco, carisma e tempi di manovra.

Per la corsia destra arriva Francesco Donati, terzino classe ’01 che il pubblico pescarese ricorda bene. Donati è stato infatti un grande protagonista, due anni fa, nella finalissima di ritorno proprio contro il Pescara allora guidato da Silvio Baldini. Il giocatore approda in Abruzzo da svincolato dopo l'avventura alla Ternana: un profilo duttile, capace di arare la fascia ma anche di essere impiegato come braccetto nella difesa a tre.

Il centrocampo pescarese si rifà il look invece con Bilal Erradi (’01) e Victor Eletu (’05). A questi si aggiunge il già ufficializzato Pablo Vitali, che ha firmato nei giorni scorsi. Attaccante classe ’02, che si è legato al club biancazzurro con un biennale.

 

Immagine di copertina: credits Pescara Calcio

Tags: Pescara Calcio Antonio Buscé

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