Tacchini e Pellegrini americani

Il Presidente Marcello Antonelli ha convocato per il 3 febbraio prossimo l'Assemblea Costituente della Nuova Pescara, costituita dai Consigli Comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore. L'ordine del giorno prevede l'approvazione della relazione del secondo semestre 2020 e delle relazioni del 2021. Benchè le precedenti convocazioni del 7 ottobre e del 2 dicembre 2021, siano andate deserte per la mancanza del numero legale, questa ultima convocazione dovrebbe tenersi regolarmente grazie all'interessamento del Ministro degli Interni che, rispondendo ad un'interrogazione della deputata del M5S Valentina Corneli, ha chiarito che i Consiglieri Comunali hanno diritto di assentarsi dal lavoro per la partecipazione alle Commissioni della Nuova Pescara. Se anche in questa Assemblea non si raggiungesse il numero legale, il ricorso ad un Commissario, come richiesto dal Presidente della Confindustria Chieti-Pescara Silvano Pagliuca, da Marcello Camplone presidente dell'associazione "Pescara in Azione" e dallo stesso Senatore Luciano D'Alfonso, sarebbe necessario. Si dichiara nettamente contrario alla nomina di un Commissario, il Presidente dell'Assemblea regionale Lorenzo Sospiri che pensa piuttosto ad un'accelerazione del processo costitutivo della Nuova Pescara. Al limite, per Sospiri, la fusione potrebbe slittare dal primo gennaio 2023 al primo gennaio 2024. La Costituzione della Nuova Pescara, potrebbe slittare dunque al primo gennaio 2024, come richiesto non solo da Sospiri, ma da più parti sia di destra che di sinistra. Molti di questi in realtà sono contrari nettamente alla realizzazione del progetto tentando di boicottarlo accampando varie scuse. Se poi è a costoro che viene affidata la gestione della sicuramente complessa operazione, la fusione dei tre comuni finirebbe, metaforicamente parlando, come potrebbe finire il "thanksgiving", il giorno del Ringraziamento degli americani, quando viene organizzato dai tacchini.