Il Pineto si conferma bestia nera del Pescara. Decisivo il rosso a Plizzari

Il Pescara sciupa troppo e il Pineto si porta a casa i tre punti. Decisiva la rete di Bruzzaniti al minuto 53 con il Pescara in 10 uomini per l'espulsione di Plizzari. Primo tempo di marca pescarese con Tonti che si è superato in almeno tre circostanze nel dire no a Merola, Vergani e Dagasso. E dove non è arrivato il portiere ospite è stata la scarsa vena degli attaccanti biancazzurri a peccare di precisione. Nella ripresa al minuto 52 l'episodio che ha cambiato il match: calcio di rigore per il Pineto e rosso per Plizzari, reo di aver atterrato Gambale dopo la parata su Hadziosmanovic. Dal dischetto Bruzzantini batte Saio, subentrato nel frattempo a Vergani.

Baldini manda in campo anche Ferraris e Meazzi per Merola e Squizzato. Inerzia cambiata del match. Forze fresche negli ospiti: entrano Schirone, Fabrizi, Villa e Marrancone. Poi è la volta di Tunjov per Valzania nel Pescara. Ferraris manca di un soffio l'appuntamento col gol. Pellacani a tur per tu con Tonti si fa ipnotizzare dall'estremo difensore ospite. Al minuto 82 sale la tensione per un gesto antisportivo della panchina del Pineto che ha lanciato in campo un secondo pallone mentre il Pescara stava attaccando. Ci sono voluti diversi minuti per placare i bollenti spiriti con il direttore di gara che ha sventolato diversi cartellini gialli. Nonostante i sette minuti di recupero il Pescara non riesce a pareggiare. Complice la vittoria della Ternana a Carpi gli umbri accorciano e si portano a meno tre punti dal Pescara. Venerdì 30 novembre trasferta a Gubbio per il Delfino che dovrà riprendere la corsa e dovrà farlo senza Plizzari e Brosco che sarà squalificato.





Pescara Pineto 0-1 53° Bruzzaniti (rig.)

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Pierozzi (dal 41' st De Marco), Brosco, Pellacani, Moruzzi, Valzania (dal 27' st Tunjov), Squizzato (dal 9' st Meazzi), Dagasso, Merola (dal 9' st Ferraris), Vergani (dal 9' st Saio), Cangiano. A disposizione: Saio, Profeta, Staver, Giannini, Crialese, De Marco, Ferraris, Mulè, Saccomanni, Tunjov, Meazzi, Bentivegna. Allenatore: Baldini

PINETO (4-3-3): Tonti, Hadziosmanovic, De Santis (dal 13' st Villa), Ingrosso, Ienco (dal 39' st Baggi), Germinario, Amadio (dal 13' st Schirone), Lombardi, Del Sole (dal 24' st Marrancone), Gambale (dal 13' st Fabrizi), Bruzzaniti. A disposizione: Marone, Barretta, Villa, Dutu, Baggi, Nebuloso, Schirone, Pellegrino, Giovannini, Fabrizi, Marrancone. Allenatore: Tisci

Ammonizioni: De Santis, Ienco, Fabrizi, Valzania

Espulso: al 52° Plizzari

FOTO DI COPERTINA PINETO CALCIO

Recupero: 1' pt, 7' st