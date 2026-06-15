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Pescara-Buscè, fumata bianca: accordo raggiunto, attesa l'ufficialità

Il club chiude il cerchio per la panchina: per il tecnico ex Vibonese contratto annuale con rinnovo in caso di promozione

Pescara-Buscè, fumata bianca: accordo raggiunto, attesa l'ufficialità

Mancano soltanto i timbri della formalità e i comunicati di rito, ma la decisione è presa: sarà Antonio Buscè il nuovo allenatore del Pescara per la stagione 2026/2027. I contatti, intensificatisi nelle ultime ore, hanno portato a un accordo totale su base annuale, con un rinnovo automatico già fissato in caso di conquista della promozione. Classe 1975, Buscè porta in dote in riva all'Adriatico un bagaglio tecnico di assoluto rilievo, specialmente nel lavoro con i giovani e nella gestione di piazze calde. Nel settore giovanile dell'Empoli ano ha compiuto un percorso straordinario, culminato con la storica conquista dello Scudetto Primavera nel 2021 per poi misurarsi con successo nel calcio dei "grandi" guidando la Vibonese e il Rimini, club con cui ha alzato al cielo la Coppa Italia di Lega Pro, prima dell'esperienza sulla panchina del Cosenza.

Sebbene l'intesa sia blindata e confermata, per l'annuncio ufficiale bisognerà attendere, presumibilmente il l 1° luglio. 

 

Immagine di copertina da pagina Facebook Empoli FC

Tags: Antonio Buscé pescara

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