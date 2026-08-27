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In campo per Matteo: il 2 settembre a Pineto va in scena il Memorial “Matteo Ovidio Serra”

Mercoledì 2 settembre allo stadio “Mariani Pavone” la sfida tra le Primavera di Pineto e Pescara per ricordare il giovane classe 2002. Ingresso gratuito.

In campo per Matteo: il 2 settembre a Pineto va in scena il Memorial “Matteo Ovidio Serra”

Un pomeriggio di calcio, gioventù e memoria. Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 17:00, lo stadio “Mariani Pavone” di Pineto ospiterà un’amichevole ufficiale di alto profilo tra le formazioni Primavera del Pineto, guidata da mister Maurizio Tacchi, e del Pescara, allenata da mister Marco Stella.

L'incontro non sarà soltanto un importante test pre-campionato, ma soprattutto la cornice del Memorial “Matteo Ovidio Serra”, evento promosso per rendere omaggio alla memoria del giovane talento pescarese scomparso prematuramente cinque anni fa

A testimoniare la forte vicinanza della comunità sportiva e delle due società alla famiglia Serra, saranno presenti i Presidenti Silvio Brocco e Daniele Sebastiani, accompagnati dai rispettivi allenatori e capitani delle prime squadre. L’ingresso allo stadio sarà totalmente gratuito, per consentire a tifosi e appassionati di partecipare numerosi a questa giornata speciale.

Sono passati cinque anni da quel tragico 2021 che ha portato via Matteo Ovidio Serra a soli 19 anni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Ragazzo del 2002, solare, profondo e con il calcio nel sangue, Matteo viveva il campo con l'entusiasmo pulito di chi rincorre un sogno a ogni pallone toccato.

Ricordarlo oggi attraverso una sfida tra ragazzi della sua stessa età non è solo un atto dovuto, ma il modo più autentico per far battere ancora il suo ricordo su quel prato verde che era casa sua. Mercoledì al "Mariani Pavone" si giocherà nel e per il suo nome.

Tags: Pineto pescara calcio Memorial Matteo Serra

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