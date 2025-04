Notte fonda sul Pescara. Il derby è del Pineto

Il derby è ancora una volta del Pineto. Pescara con poche idee, padroni di casa più determinati. Baldini senza Lancini (infortunato) e Pellacani (squalificato). Brosco e Crialese al centro della difesa, Kraja come play e in avanti Bentivegna, Merola e Ferraris. Fuori Valzania, dentro Meazzi. L'ex Tisci risponde proponendo l'ex Tunjov, con Bruzzaniti dietro Gambale. In apertura palla di Merola per Ferraris che non arriva in tempo per il tap-in vincente. Al 15’ il Pineto risponde con Gambale che però a porta praticamente vuota manda la sfera sopra la traversa. Il Pescara pericoloso al terzo dei quattro minuti di recupero con Meazzi che centra però la traversa. Nella ripresa Baldini modifica l’attacco con l’innesto del baby Arena al posto di Bentivegna. Cambio anche in difesa: fuori Crialese, infortunato per un taglio al sopracciglio, dentro Staver. Il Pineto però è più brillante. Minuto 51 colpo di testa di Gambale con Plizzari che respinge in tuffo. Due minuti più tardi Bruzzaniti manda a lato di un soffio. Al minuto 71 Merola calcia al volo ma Tonti è bravissimo nel respingere il tiro. A nove minuti dal termine si sblocca la gara: cross di Schirone per la testa di Chakir che batte Plizzari. Poco dopo il Pescara protesta per un presunto calcio di rigore non concesso per una trattenuta su Ferraris. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio finale che premia il Pineto e certifica la caduta libera della formazione di Baldini.

PINETO PESCARA 1-0 36′ st Chakir M. A. (Pineto) .

PINETO: Tonti A., Borsoi M. (dal 39′ st Ienco S.), Ingrosso G., De Santis S., Baggi F. (dal 24′ st Hadziosmanovic C.), Schirone L., Lombardi L., Germinario G., Tunjov G. (dal 24′ st Chakir M. A.), Gambale D., Bruzzaniti G. (dal 39′ st Marrancone A.). A disposizione: Barretta M., Chakir M. A., Fabrizi L., Gatto M., Giannini D., Hadziosmanovic C., Ienco S., Marafini A., Marone F., Marrancone A., Nebuloso G., Stambolliu M.

PESCARA: Plizzari A., Letizia G., Brosco R., Crialese C., Moruzzi B. (dal 1′ st Arena A.), Meazzi L. (dal 10′ st Valzania L.), Kraja E., Dagasso M., Ferraris A., Merola D., Bentivegna A.. A disposizione: Alberti T., Arena A., Cangiano G., De Marco A., Isufi A., Lancini E., Lonardi L., Pierozzi E., Profeta N., Saccomanni G., Saio I., Squizzato N., Staver C., Tonin R., Valzania L.

Arbitro: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Assistenti: Giacomo Bianchi di Pistoia e Cristian Robilotta di Sala Consilina. IV° Uomo: Giuseppe Scarpati di Formia.

Ammonizioni: Baggi F. (Pineto), Germinario G. (Pineto), Schirone L. (Pineto), Tonti A. (Pineto), Borsoi M. (Pineto) Crialese C. (Pescara), Kraja E. (Pescara), Letizia G. (Pescara).