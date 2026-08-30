Forlì-Pescara 6-3: follia al "Morgagni", il Delfino affonda tra errori e veleni FVS

Una partita schizofrenica, densa di ribaltamenti, clamorosi svarioni difensivi e decisioni arbitrali destinate a far discutere. Nell'anticipo della seconda giornata di campionato – l'ultima del mese di agosto 2026, disputata a mercato ancora aperto – il Pescara cade 6-3 sul campo del Forlì al termine di una gara surreale. La squadra di mister Buscè capitola sotto i colpi dei romagnoli dopo essere passata in vantaggio, essere rimasta in 10 uomini e aver accarezzato l'illusione di una rimonta clamorosa.

L'avvio del Delfino è di personalità, e al 14' arriva il regalo che sblocca il match: un pasticcio clamoroso della retroguardia romagnola, con l'estremo difensore Veliaj principale protagonista in negativo, spiana la strada a Meazzi che deve solo depositare in rete il più facile dei gol. L'illusione del vantaggio dura appena due giri di lancette. Al 16', su sviluppi da palla inattiva – spina nel fianco storica per la difesa pescarese –, Munaretti svetta di testa e firma l'1-1 (secondo centro consecutivo in due gare). Il Pescara accusa il colpo e al 21' ricambia il favore al Forlì: papera clamorosa di Saio che buca l'aggancio su un pallone profondo, spalancando la strada a Petrelli per il 2-1. Passano tre minuti e al 24' arriva il tris dei padroni di casa: ennesima palla persa in uscita dal Delfino e diagonale perfetto di Macrì per il 3-1.

A coronare venticinque minuti da incubo arriva al 33' l'episodio che sembra chiudere la contesa: Pellacani rifila un colpo proibito a Petrelli; l'arbitro, richiamato dall'addetto al FVS (Football Video Support), rivede l'azione al replay ed estrae il cartellino rosso. Buscè corre ai ripari inserendo Milani per la punta Vitali, ma la reazione non c'è e le squadre vanno al riposo sul 3-1 e con il Pescara sotto di un uomo.

Nell'intervallo Buscè ribalta l'attacco inserendo Erradi e Ferraris al posto di Merola e D'Ausilio. Il Pescara prova a scuotersi e al 64', appena entrato Zeppieri per Meazzi, accorcia le distanze: corner biancazzurro, Veliaj sbaglia completamente l'uscita e Ferraris ne approfitta per firmare il 3-2 al primo tiro in porta della ripresa. Al 72' la svolta: un tiro di Milani viene fermato con un braccio da Rosetti in area. Dopo il check al monitor FVS, l'arbitro assegna il rigore al Pescara. Dal dischetto Guccione non sbaglia, calando il 3-3 e dedicando la rete al padre, scomparso nei giorni scorsi. Il Pescara sembra aver compiuto l'impresa, ma nel finale la tenuta difensiva crolla nuovamente. All'85', dopo che Munaretti si divora clamorosamente il 4-3 di testa, Coveri punisce la passività della retroguardia abruzzese firmando il nuovo sorpasso romagnolo. Nel lunghissimo recupero, il FVS diventa protagonista assoluto: prima concede un rigore al Forlì che Petrelli trasforma per la sua personale doppietta, poi, dopo l'ennesima revisione alla telecamera, lo stesso Petrelli fissa il punteggio sul definitivo 6-3.

Forlì Pescara 6-3

Reti: Meazzi 14’ pt, Munaretti 16’ pt, Petrelli 20’ pt, 49’ st (rig.) e 51’ st, Macrì 24' pt, Ferraris 22’ st, Guccione (rig.) 33’ st, Coveri 41’ st

Forlì: Veliaj G., Diop S. (dal 35' st Palomba L.), Onofri M., Munaretti L., Farinelli N., Rosetti M., De Risio C., Macri D. (dal 35' st Scaccabarozzi J.), Mattioli G. (dal 45'+2 st Perretta G.), Coveri V., Petrelli E. A disposizione: Attasi M., Gaiola R., Mandrelli N., Perini G., Spinelli A., Tagliaferri A., Theiner D., Tordiglione N., Valentini F., Valentini F.



Pescara: Saio I., Donati F., Capellini R., Pellacani F., Motta M., Valzania L., Guccione F. (dal 45' st Graziani L.), Meazzi L. (dal 19' st Zeppieri M.), Vitali P. (dal 41' pt Milan M.), Merola D. (dal 1' st Ferraris A.), D'Ausilio M. (dal 1' st Erradi B.). A disposizione: D'Errico C., Ferraris A., Gatto M., Graziani L., Kraja E., La Barba J., Letizia G., Morazzini L., Profeta N., Troiano E., Ujkaj E.





Ammonizioni: al 44' st Tagliaferri A. (Forlì) al 17' pt Valzania L. (Pescara), al 16' st Motta M. (Pescara)



Espulsioni: al 33' pt Pellacani F. (Pescara)

Arbitro: Michele Pasculli (Como). Assistenti: Ahmed Maher Said I. Eltantawy (Chiari) e Vittorio Umberto Branzoni (Mestre). Quarto uomo: Alessio Vincenzi (Bologna). Operatore Fvs: Tommaso Mambelli (Cesena).

FOTO DI COPERTINA PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO. CREDITS MASSIMO MUCCIANTE