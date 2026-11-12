Gettoni per i consiglieri comunali: Chieti spende 24mila euro per un mese di sedute

Ventiquattromila euro e rotti per un mese di sedute. È la cifra che il Comune di Chieti si appresta a sborsare per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali relativi a ottobre 2026. Un importo tutt'altro che simbolico, se si considera che ogni gettone vale 80,40 euro e che il tetto massimo mensile percepibile da ciascun consigliere è pari a 2.415 euro, ovvero un quarto dell'indennità del sindaco (9.660 euro). E c'è chi, a ottobre, si è avvicinato parecchio a quella soglia.

Analizzando la tabella allegata al provvedimento, emergono i numeri che fanno discutere. Il consigliere Stefano Costa guida la classifica con 20 presenze e un compenso di 1.608 euro. Seguono Alberta Giannini con 18 presenze (1.447,20 euro), Alessandro Carbone con 17 presenze (1.366,80 euro) e Cristiano Sicari con 16 (1.286,40 euro).

A quota 12 presenze troviamo Emanuele Di Meo, Gabriella Ianiro e Andrea Rondinini, ciascuno con 964,80 euro. Undici presenze per Luca Amicone, Anna Lisa Bucci, Mattia Di Paolo, Silvia Di Pasquale, Anna Teresa Giammarino e Giuseppe Giampietro (884,40 euro a testa).

Non mancano, però, i consiglieri con presenze minime: Francesco Ricci si ferma a 2 gettoni (160,80 euro), mentre Riccardo Basceli, Cinzia Maria Di Vincenzo, Paride Paci e altri si attestano sulle 5 presenze (402 euro).

La questione che più fa rumore, tuttavia, non è tanto l'entità delle cifre quanto il contesto in cui maturano. Il documento stesso ricorda che il Consiglio Comunale, con delibera del 22 giugno 2023, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente. E che con delibera del 27 novembre 2023 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2023/2025, inviata al Ministero dell'Interno. Insomma, un Comune che ha dichiarato il default e ma che liquida gettoni di presenza con la stessa generosità di un ente in salute.

Va detto e sottolineato che il primo cittadino neoeletto, avvocato Giovanni Legnini, ha chiesto ufficialmente che gli venga dimezzata l'indennità di funzione e che la somma decurtata possa essere inserita in un apposito capitolo di bilancio dell'Ente in modo da poter contribuire concretamente al suo risanamento. Ora non conosciamo gli esiti e gli sviluppi di questa lodevole iniziativa che, da quanto abbiamo capito, dovrà essere valutata dallo stesso Ministero dell'Interno