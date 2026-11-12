Frase del giorno

12 Nov, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Gettoni per i consiglieri comunali: Chieti spende 24mila euro per...

Gettoni per i consiglieri comunali: Chieti spende 24mila euro per un mese di sedute

Il comune e' in dissesto finanziario dal 2023 ma i costi della politica restano invariati. Fa eccezione il sindaco Legnini che ha chiesto il dimezzamento dell'indennità

Gettoni per i consiglieri comunali: Chieti spende 24mila euro per un mese di sedute

Ventiquattromila euro e rotti per un mese di sedute. È la cifra che il Comune di Chieti si appresta a sborsare per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali relativi a ottobre 2026. Un importo tutt'altro che simbolico, se si considera che ogni gettone vale 80,40 euro e che il tetto massimo mensile percepibile da ciascun consigliere è pari a 2.415 euro, ovvero un quarto dell'indennità del sindaco (9.660 euro). E c'è chi, a ottobre, si è avvicinato parecchio a quella soglia.

Analizzando la tabella allegata al provvedimento, emergono i numeri che fanno discutere. Il consigliere Stefano Costa guida la classifica con 20 presenze e un compenso di 1.608 euro. Seguono Alberta Giannini con 18 presenze (1.447,20 euro), Alessandro Carbone con 17 presenze (1.366,80 euro) e Cristiano Sicari con 16 (1.286,40 euro).

A quota 12 presenze troviamo Emanuele Di Meo, Gabriella Ianiro e Andrea Rondinini, ciascuno con 964,80 euro. Undici presenze per Luca Amicone, Anna Lisa Bucci, Mattia Di Paolo, Silvia Di Pasquale, Anna Teresa Giammarino e Giuseppe Giampietro (884,40 euro a testa).

Non mancano, però, i consiglieri con presenze minime: Francesco Ricci si ferma a 2 gettoni (160,80 euro), mentre Riccardo Basceli, Cinzia Maria Di Vincenzo, Paride Paci e altri si attestano sulle 5 presenze (402 euro).

La questione che più fa rumore, tuttavia, non è tanto l'entità delle cifre quanto il contesto in cui maturano. Il documento stesso ricorda che il Consiglio Comunale, con delibera del 22 giugno 2023, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente. E che con delibera del 27 novembre 2023 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2023/2025, inviata al Ministero dell'Interno. Insomma, un Comune che ha dichiarato il default e ma che liquida gettoni di presenza con la stessa generosità di un ente in salute.

Va detto e sottolineato che il primo cittadino neoeletto, avvocato Giovanni Legnini, ha chiesto ufficialmente che gli venga dimezzata l'indennità di funzione e che la somma decurtata possa essere inserita in un apposito capitolo di bilancio dell'Ente in modo da poter contribuire concretamente al suo risanamento. Ora non conosciamo gli esiti e gli sviluppi di questa lodevole iniziativa che, da quanto abbiamo capito, dovrà essere valutata dallo stesso Ministero dell'Interno   

Tags: Gettoni comune chieti consiglieri Ottobre Indennità sindaco Legnini

Vedi anche

I costi della politica a Pescara: 82mila€ di gettoni in un mese, il conto annuale oltre 2milioni
Politica

I costi della politica a Pescara: 82mila€ di gettoni in un mese, il conto annuale oltre 2milioni

12 Nov, 2026
Consiglio comunale di Chieti, quanto "costano" i gettoni di presenza
Politica

Consiglio comunale di Chieti, quanto "costano" i gettoni di presenza

24 Ott, 2026
Costi della politica a Teramo: gettoni e indennità di funzione
Politica

Costi della politica a Teramo: gettoni e indennità di funzione

19 Ott, 2026
Pescara, oltre 82mila euro di gettoni ai consiglieri nel mese di settembre
Politica

Pescara, oltre 82mila euro di gettoni ai consiglieri nel mese di settembre

10 Ott, 2026
I costi del Consiglio di Chieti: 7.638 euro di gettoni ad agosto 2026
Politica

I costi del Consiglio di Chieti: 7.638 euro di gettoni ad agosto 2026

22 Set, 2026
Pescara, liquidati 69.499 euro per i gettoni di presenza
Politica

Pescara, liquidati 69.499 euro per i gettoni di presenza

07 Set, 2026
"Gettoni" ai consiglieri comunali dell'Aquila: liquidato il mese di luglio
Politica

"Gettoni" ai consiglieri comunali dell'Aquila: liquidato il mese di luglio

07 Set, 2026
Chieti, "gettoni" fermi a 80,40 euro
Politica

Chieti, "gettoni" fermi a 80,40 euro

27 Lug, 2026
Costi della politica pescarese: a giugno gettoni per 81.714 euro
Politica

Costi della politica pescarese: a giugno gettoni per 81.714 euro

09 Lug, 2026

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661