Pescara, oltre 82mila euro di gettoni ai consiglieri nel mese di settembre

Il Comune di Pescara ha disposto la liquidazione di 82.163,84 euro di gettoni di presenza a favore dei consiglieri comunali per le sedute svolte nel mese di settembre 2026. La spesa riguarda la partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni istituite per il procedimento di fusione “Nuovo Comune di Pescara”.

I compensi spettanti ai consiglieri sono fissati a 92,96 euro per ogni seduta del Consiglio comunale e a 64,56 euro per ciascuna riunione delle Commissioni consiliari permanenti. La liquidazione avviene in base alle presenze effettive rilevate dal sistema di gestione delle sedute.

Il tetto mensile per ogni consigliere è pari a 2.760 euro, ossia un quarto dell’indennità spettante al sindaco: 11.040 euro moltiplicati per un quarto. La norma esclude invece i gettoni per parlamentari nazionali ed europei e consiglieri regionali.

Alle spese per i gettoni dei trentadue consiglieri si aggiungono le indennità di funzione degli altri amministratori. Il sindaco Carlo Masci percepisce 11.040 euro lordi al mese, cifra raggiunta dal 2024 in seguito alla riforma dei compensi degli enti locali introdotta dalla legge di bilancio 2022.

Agli assessori comunali spetta invece un’indennità mensile lorda di 7.176 euro, pari al 65 per cento di quella del primo cittadino. Considerando i nove assessori in carica nella Giunta di Pescara, la spesa complessiva mensile per le loro indennità ammonta a 64.584 euro lordi.

Solo per settembre, quindi, i gettoni ai consiglieri superano gli 82mila euro. Sommando le indennità del sindaco e degli assessori, il costo mensile per i compensi degli organi di governo e rappresentanza considerati in questo atto supera 157mila euro lordi, prima di imposte e contributi.

Questi sono i costi della politica pescarese, ero più o euro meno.