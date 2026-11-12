I costi della politica a Pescara: 82mila€ di gettoni in un mese, il conto annuale oltre 2milioni

Il Comune di Pescara ha liquidato i gettoni di presenza ai consiglieri comunali per le sedute di Consiglio e Commissioni tenutesi nel mese di ottobre 2026. L'importo complessivo, come da determinazione del Servizio Organi Istituzionali, ammonta a 82.442,72 euro: una cifra che, seppur in linea con i mesi precedenti, conferma il peso economico della macchina politica cittadina.

Le regole sono fissate dal Testo Unico degli Enti Locali e dalle delibere comunali. Ogni consigliere percepisce 92,96 euro per la partecipazione a una seduta del Consiglio Comunale e 64,56 euro per le Commissioni Consiliari Permanenti. Esiste però un tetto mensile invalicabile: nessun consigliere può superare i 2.760 euro, pari a un quarto dell'indennità del sindaco (11.040 euro).

La liquidazione di ottobre copre le presenze effettive registrate dal software di gestione. Va precisato che, rispetto ad altri mesi, non ci sono rimborsi da parte della Regione Abruzzo per le commissioni legate al procedimento di fusione "Nuovo Comune di Pescara".

A fare la parte del leone nella spesa politica non sono però i gettoni dei consiglieri, bensì le indennità di funzione degli amministratori apicali. Il sindaco di Pescara, in virtù della popolazione superiore ai 100mila abitanti, percepisce un'indennità lorda mensile di 11.040 euro (132.480 euro annui).

Il presidente del Consiglio Comunale percepisce un'indennità pari al 65% di quella del sindaco, ovvero 7.176 euro lordi al mese. La stessa cifra spetta a ciascun assessore della Giunta comunale. Considerando che la Giunta pescarese è composta da nove assessori (incluso il vicesindaco, che percepisce una quota leggermente superiore, pari all'80% dell'indennità del sindaco, ovvero 8.280 euro mensili), il solo esecutivo costa alle casse comunali oltre 65mila euro lordi al mese.

Mettendo insieme le voci principali, è possibile stimare il costo annuo della politica a Pescara:

· Consiglieri comunali (gettoni): Ipotizzando una media mensile di circa 80mila euro (con punte di 82mila a settembre e ottobre e cali fisiologici nei mesi estivi), la spesa annua si attesta intorno ai 960mila euro. Va considerato che il bilancio comunale prevede un fondo specifico che, secondo alcune stime, è stato adeguato a circa 577mila euro per i soli gettoni, ma le liquidazioni effettive mensili suggeriscono una spesa superiore.

· Sindaco: 132.480 euro lordi annui.

· Presidente del Consiglio: 86.112 euro lordi annui (7.176 x 12).

· Giunta (9 assessori): Ipotizzando una media di 7.176 euro per assessore (escluso il vicesindaco), la spesa mensile è di circa 64.584 euro, per un totale annuo di 775.008 euro.

La somma delle sole indennità di sindaco, giunta e presidente del Consiglio supera 993mila euro l'anno. Aggiungendo la spesa per i gettoni dei consiglieri (stimata in circa 960mila euro), il costo complessivo della politica pescarese si aggira intorno ai 1,95 milioni di euro annui. Una cifra che non tiene conto di eventuali rimborsi spese, staff, auto blu o altri benefit accessori, che porterebbero il conto finale ben oltre i 2 milioni di euro.

In un momento in cui il Comune chiede ai cittadini sacrifici su Tari e servizi, il costo della macchina politica resta una voce costante e difficilmente comprimibile, alimentata da un sistema di indennità e gettoni che, mese dopo mese, drena risorse dalle casse di Palazzo di Città.