I costi del Consiglio di Chieti: 7.638 euro di gettoni ad agosto 2026

È stata pubblicata la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Chieti ha impegnato e liquidato le competenze per i gettoni di presenza dei 32 consiglieri comunali eletti al Palazzo d'Achille relativi al mese di agosto 2026. L’importo complessivo destinato ai gettoni è di 7.638,00 euro, a cui si aggiungono 649,23 euro per l’IRAP.

Il gettone di presenza è fissato in 80,40 euro per ogni seduta di Consiglio comunale o commissione consiliare. Il tetto massimo mensile percepibile da ciascun consigliere è di 2.415,00 euro, pari a un quarto dell’indennità del sindaco. Il Presidente del Consiglio comunale, Stefano Rspoli, non riceve gettoni in quanto percepisce l’indennità di funzione.

Dalla tabella allegata in calce emerge che alcuni consiglieri non hanno partecipato a sedute ad agosto (Aceto e Di Meo), mentre il massimo di presenze registrato è di 6, con un compenso di 482,40 euro. Nonostante il Comune di Chieti abbia dichiarato il dissesto finanziario nel 2023, la liquidazione dei gettoni di presenza resta un obbligo di legge. Il costo totale per il mese di agosto 2026 ammonta quindi a 8.287,23 euro tra gettoni e IRAP.

Va anche precisato che Giovanni Legnini ha deciso di dimezzare l'indennità spettante al primo cittadino del 50%. Relativamente alla destinazione del risparmio di spesa, è in corso la redazione di un quesito rivolto al Ministero dell’Interno per verificare le modalità con cui sarà possibile destinare le somme a vantaggio della città, fermo restando che la destinazione dovrà essere decisa dagli organi collegiali comunali.