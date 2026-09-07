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"Gettoni" ai consiglieri comunali dell'Aquila: liquidato il mese di luglio

Ai 32 membri dell'assise comunale 34.282,80 euro per le sedute di Consiglio e Commissioni

"Gettoni" ai consiglieri comunali dell'Aquila: liquidato il mese di luglio

Il Comune dell'Aquila ha formalizzato la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai trentadue consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali svoltesi nel periodo dal 1° al 31 luglio 2026. Il provvedimento, firmato dal Segretario generale Anna Lucia Mascioletti, dispone un pagamento complessivo di 34.282,80 euro, a carico del capitolo di bilancio “Indennità e gettoni di presenza consiglieri comunali”.

La determina richiama la normativa di riferimento (artt. 82 e 83 del D.Lgs. 267/2000, TUEL) che fissa in 80,10 euro l'importo del singolo gettone e un tetto mensile massimo di 2.760 euro per consigliere, pari a un quarto dell'indennità del sindaco del Capoluogo d'Abruzzo. Viene inoltre ribadito il divieto di cumulo per parlamentari nazionali, europei e consiglieri regionali, nonché l'esclusione dei gettoni per i componenti della Conferenza dei capigruppo.

L'atto tiene conto delle variazioni intervenute nella composizione del Consiglio comunale dopo le elezioni del giugno 2022, incluse le surroghe e la cessazione del mandato parlamentare della consigliera Stefania Pezzopane, che ha determinato il reintegro del diritto ai gettoni a partire dall'ottobre 2022. La liquidazione è stata predisposta sulla base degli elenchi presenze trasmessi dalle segreterie del Consiglio e delle Commissioni, con l'attestazione che nessun consigliere ha superato il limite mensile previsto dalla legge.

In questo link il dettaglio delle indennità percepite dal singolo consigliere. 

Tags: Gettone Gettoni Consiglieri Laquila Stefania pezzopane Indennita

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