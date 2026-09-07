Frase del giorno

07 Set, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Pescara, liquidati 69.499 euro per i gettoni di presenza

Pescara, liquidati 69.499 euro per i gettoni di presenza

L'indennità vale per ciascun consigliere nel limite del tetto massimo di un quarto di quanto percepito dal sindaco (11.040 euro lordi)

Pescara, liquidati 69.499 euro per i gettoni di presenza

Il Comune di Pescara ha ufficializzato la liquidazione dei gettoni di presenza per i trentadue consiglieri comunali relativi al mese di agosto 2026. L'importo complessivo ammonta a 69.499,12 euro, come stabilito dalla determina del Servizio Organi Istituzionali, firmata dal responsabile Gianluca Chiola.

I gettoni, disciplinati dall'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), prevedono un valore di 92,96 euro per ogni seduta del Consiglio Comunale e di 64,56 euro per le riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti. Ogni consigliere non può superare il tetto massimo di 2.760 euro al mese, pari a un quarto dell'indennità del sindaco (fissata a 11.040 euro).

La determina tiene conto anche del rimborso previsto dalla Regione Abruzzo per le commissioni relative al procedimento di fusione "Nuovo Comune di Pescara", pari a 3.155,52 euro per il mese di agosto. Il pagamento, effettuato tramite mandato al tesoriere, sarà erogato ai consiglieri in base alle presenze effettivamente registrate, con eventuali conguagli successivi.

Tags: Gettone Gettoni Indennità Pescara Comune di Pescara Sindaco Agosto

Vedi anche

"Gettoni" ai consiglieri comunali dell'Aquila: liquidato il mese di luglio
Politica

"Gettoni" ai consiglieri comunali dell'Aquila: liquidato il mese di luglio

07 Set, 2026
Chieti, "gettoni" fermi a 80,40 euro
Politica

Chieti, "gettoni" fermi a 80,40 euro

27 Lug, 2026
Costi della politica pescarese: a giugno gettoni per 81.714 euro
Politica

Costi della politica pescarese: a giugno gettoni per 81.714 euro

09 Lug, 2026
Oltre 11mila Euro è l'indennità corrisposta al Sindaco di Pescara
Politica

Oltre 11mila Euro è l'indennità corrisposta al Sindaco di Pescara

27 Set, 2023
Costi della politica. Cresce lo stipendio del sindaco di Pescara del 112%
Politica

Costi della politica. Cresce lo stipendio del sindaco di Pescara del 112%

20 Mar, 2022
Montesilvano. Sindaco e assessori si riducono le indennità del 20%
Politica

Montesilvano. Sindaco e assessori si riducono le indennità del 20%

05 Ago, 2015
Comune di Pescara nel caos: si è dimesso l'assessore Sammassimo
Politica

Comune di Pescara nel caos: si è dimesso l'assessore Sammassimo

30 Giu, 2015
From the East Cost Fest 2014, il 5 agosto a Pescara
Musica

From the East Cost Fest 2014, il 5 agosto a Pescara

24 Lug, 2014
Gettoni. Smentite a raffica
Attualità

Gettoni. Smentite a raffica

20 Ott, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661