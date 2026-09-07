“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Pescara, liquidati 69.499 euro per i gettoni di presenza
L'indennità vale per ciascun consigliere nel limite del tetto massimo di un quarto di quanto percepito dal sindaco (11.040 euro lordi)
Il Comune di Pescara ha ufficializzato la liquidazione dei gettoni di presenza per i trentadue consiglieri comunali relativi al mese di agosto 2026. L'importo complessivo ammonta a 69.499,12 euro, come stabilito dalla determina del Servizio Organi Istituzionali, firmata dal responsabile Gianluca Chiola.
I gettoni, disciplinati dall'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), prevedono un valore di 92,96 euro per ogni seduta del Consiglio Comunale e di 64,56 euro per le riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti. Ogni consigliere non può superare il tetto massimo di 2.760 euro al mese, pari a un quarto dell'indennità del sindaco (fissata a 11.040 euro).
La determina tiene conto anche del rimborso previsto dalla Regione Abruzzo per le commissioni relative al procedimento di fusione "Nuovo Comune di Pescara", pari a 3.155,52 euro per il mese di agosto. Il pagamento, effettuato tramite mandato al tesoriere, sarà erogato ai consiglieri in base alle presenze effettivamente registrate, con eventuali conguagli successivi.