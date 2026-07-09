Costi della politica pescarese: a giugno gettoni per 81.714 euro

Quanto costa il consiglio comunale di Pescara? A questa domanda molti non sanno rispondere perché non è frequente parlarne. Perciò noi di Abruzzo Independent abbiamo deciso di descrivere in modo minuzioso cosa accade ogni mese alle casse pubbliche del Comune di Pescara, il più grande d’Abruzzo, per affrontare e sostenere i costi della politica. Ad esempio, nel mese di giugno, i famosi “gettoni di presenza” riconosciuti ai trentuno consiglieri comunali, per la partecipazione ai commissioni comunali ed alle commissioni di cui sono membri, ammonta a 81.714 euro. Nel prospetto allegato all’articolo è possibile leggere gli importi netti e lordi riconosciuti a ciascun consigliere per la sua attività al Palazzo di Città. Quelli che sono più assidui nella loro attività politica percepiscono 3.184 euro lordi o, addirittura, anche oltre 4mila euro. Da questa somma, va ribadito, sono escluse le indennità spettanti al primo cittadino di Pescara (11.000 euro lordi) ed gli otto assessori comunali (7.176 euro). Quindi il conto è presto fatto: il consiglio comunale di Pescara, ogni mese, impegna risorse pubbliche per circa 150mila euro ogni mese!