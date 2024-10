Brosco manda il Pescara in Paradiso

Dopo la pausa forzata causa il rinvio del match contro Milan Futuro il Pescara riparte con un successo, il quinto consecutivo, espugnando il 'Paolo Mazza' di Ferrara con un preciso colpo di testa di Riccardo Brosco su corner di Ferraris.

Poco secondi dopo il fischio di inizio la partita viene sospesa per il lancio di fumogeni dalla Curva Ovest verso il campo. Dal settore più caldo del tifo estense si alzano cori molto duri verso i giocatori e la società di casa. Il match scorre vie senza troppe emozioni. In apertura ci provano Rao per i padroni di casa e Bentivegna (due volte) per il Pescara. Leggera supremazia territoriale della formazione di Dossena, apparsa però troppo sterile per poter spaventare i biancazzurri pescaresi.

Nella ripresa subito triplo cambio nel Delfino: dentro Merola, De Marco e Moruzzo, fuori Crianese, Tunjov e Bentivegna e il Pescara cambia decisamente marcia. Prima Cangiano si divora il vantaggio poi Merola in due occasioni va vicino al gol. Al minuto 75 arriva l'azione che porta al gol degli ospiti: angolo di Ferraris, inzuccata di Brosco e palla in rete. Reazione timida della Spal che impegna solo una vola Plizzari con un destro di D’Orazio. Al triplice fischio fanno festa i 400 pescaresi. Di umore diverso i supporter di casa che si spostano all'esterno dello stadio per contestare duramente la squadra. Il Pescara allunga sulla Ternana (+3) e domenica prossima ancora una trasferta, questa volta contro la Lucchese.

SPAL-Pescara 0-1

Marcatori: 75' Brosco (P)

SPAL: Melgrati, Bruscagin, Awua (82' Radrezza), Karlsson, Rao (70' D'Orazio), Sottini (70' Antenucci), Mignanelli, Zammarini, Calapai, Nador, Buchel (78' Bidaoui).

A disposizione: Galeotti, Meneghetti, Polito, Ntenda, Camelio, Kane.

All. Dossena

Pescara: Plizzari, Squizzato (71' Meazzi), Dagasso, Vergani, Cangiano (69' Ferraris), Brosco, Crialese (46' Merola), Tunjov (46' De Marco), Bentivegna (46' Moruzzi), Pellacani, Pierozzi.

A disposizione: Saio, Profeta, Giannini, Valzania, Tonin, Staver, Saccomanni, Mulè.

All. Baldini

Arbitro: Sig. De Angeli Luca di Milano

Assistenti: Sig. Spataro Rodolfo di Rossano (CS) - Sig. Colavito Michele di Bari

IV Uomo: Sig. D'Eusanio Francesco di Faenza

Ammoniti: Sottini (S), Calapai (S), Moruzzi (P), Mignanelli (S), Awua (S),