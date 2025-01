Al 'Curi' finisce a reti bianche. Pescara ancora a secco

Il Pescara non va oltre lo 0-0 a Perugia. Finisce a reti bianche il match valido per la 24esima giornata del Girone B di Serie C. Al 'Curi' si gioca su un terreno di gioco pesante, compromesso dalla forte grandinata che ha preceduto il match. Sono 449 i tifosi pescaresi al seguito. In panchina per il Pescara Mattia Baldini, figlio di Silvio out a causa della squalifica, così come il suo vice Nardini.

Squadra rivoluzionata: tra i pali Saio al posto di Plizzari operato per una ciste. Tridente composto da Bentivegna, Vergani e Ferraris. Inedita la coppia inedita di terzini Letizia e Moruzzi. Nel Perugia, mister Zauri schiera un 4-2-3-1, con Montevago terminale offensivo

Nel primo tempo Pescara pericoloso con due conclusioni a lato di Bentivegna e Dagasso. I 'grifoni' hanno risposto con due occasioni di Matos, sul secondo bravo Saio a deviare quel tanto che basta per mandare la sfera sul palo. Nella ripresa sempre Perugia propositivo. Una bella iniziativa di Di Maggio culmina con un destro fuori di poco. Colpo di testa sotto misura di Angella, palla sull’esterno della rete. Un tiro-cross di Cisco invece è sventato da Saio. Nel finale è il Pescara a rendersi pericoloso due volte con Merola (la seconda trova pronto Gemello). Pescaresi hanno chiuso il match in dieci uomini: con i cambi esauriti Letizia si fa male e lascia i suoi in inferiorità numerica. Lo 0-0 non si schioda ed il pari accontenta entrambe le squadre al termine di un maxi recupero.

Solo quattro punti nelle ultime sette partite per il Delfino. Un cammino non di certo da una squadra con ambizioni di promozione. E domenica prossima ci sarà all'Adriatico il big match con la Virtus Entella capolista.





PERUGIA (4-2-3-1) Gemello Mezzoni, Amoran, Angella (56' Plaia), Giraudo, Broh, Giunti (89' Bartolomei), Cisco, Di Maggio, Matos (80' Lisi), Montevago (80' Marconi). A disp. Yimga, Albertoni, Leo, Dell'Orco, Agosti, Polizzi, Bacchin. All. Zauli

PESCARA (4-3-3): Saio, Letizia, Brosco, Pellacani, Moruzzi, Valzania, Squizzato (56' Meazzi), Dagasso (77' De Marco), Bentivegna (46' Cangiano), Vergani (65' Tonin), Ferraris (56' Merola). A disp. Plizzari, Profeta, Lancini, Giannini, Crialese, Pierozzi, Staver, Saccomanni. All. M. Baldini (S. Baldini squalificato)

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera

Ammoniti Dagasso, Cangiano, Tonin (Pe)

FOTO DI COPERTINA: PAGINA FACEBOOK AC PERUGIA