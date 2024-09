Pescara all'ultimo respiro: rimonta e vetta della classifica

Il Pescara vince e si prende la testa della classifica. Hanno impiegato 93 minuti gli uomini di Silvio Baldini per avere la meglio sulla Pianese, formazione allenata dal pescarese Fabio Prosperi, figlio di Edmondo, bandiera biancazzurra e vice di Giovanni Galeone.

Pronti via ed erroraccio di Pellacani in uscita: Mignani solo davanti a Plizzari realizza il gol dello 0-1.La reazione del Pescara è affidata a Cangiano: conclusione da fuori area di rigore, facile la presa dell'ex romanista Boer. Poco prima della mezz'ora i biancazzurri reclamano un calcio di rigore per fallo su Tonin. Di diverso avviso però il direttore di gara. La prima frazione si chiude con tentativi velleitari dei padroni di casa ben controllati dalla difesa ospite.

Nella ripresa Baldini manda in campo Moruzzi, Squizzato e Ferraris per Crialese, Lonardi e Tonin. Il Pescara preme subito sull'acceleratore. Al quarto minuto ci pensa ancora una volta Ferraris a trovare il gol del pareggio. Sulle ali dell'entusiasmo Bentivegna di testa centra il palo su cross chirurgico di Cangiano. Al minuto 63 Odjer, in campo da appena centoventi secondi, viene espulso dal direttore di gara per brutto fallo su Bentivegna: Pianese in inferiorità numerica. Baldini cambia ancora: Muleè e Merola rilevano Brosco e Bentivegna. Attacca a testa bassa il Pescara. L'arbitro punisce le continue perdite di tempo degli ospiti con sei minuti di recupero. E al minuto 93 sugli sviluppi di corner Pacciardi manda la sfera nella propria. Scoppia la festa sugli spalti ma c'è ancora tempo per un ultimo brivido: Plizzari all'ultimo respiro si allunga e mette in angolo un calcio di punizione insidioso degli ospiti. Corner che non verrà battuto: triplice fischio finale e all'Adriatico scoppia la festa. Il Pescara è in testa alla classifica insieme all'Entella.

Pescara Pianese 2-1 1°pt Magnani, 4°st Ferraris, 48°st Pacciardi (autogol)

PESCARA: Plizzari, Pierozzi, Brosco (21'st Mulè), Pellacani, Crialese (1'st Moruzzi), Valzania, Lonardi (1'st Squizzato), Dagasso, Bentivegna (27'st Merola), Cangiano, Tonin (1'st Ferraris). In panchina: Saio, Profeta, Staver, Giannini, De Marco, Tunjov, Saccomanni, Meazzi, Vergani, Arena. All. Silvio Baldini



PIANESE: Boer, Polidori, Picciardi, Chesti (40'st Remy), Boccadamo, Nicoli (40'st Da Pozzo), Proiettò, Simeoni (11'st Odjer), Mignani, Falleni (11'st Colombo), Sorrentino (25'st Mastropiero). In panchina: Filippis, A. Reali, Indragoli, S. Reali, Barbetti, Spinosa. All. Fabio Prosperi



Ammoniti: Tonin, Simeoni, Brosco, Nicoli, Moruzzi, Boer, Mastropiero

Espulsi: 17'st Odjer

Arbitro: Lucio Felice Angelillo di Nola

Assistenti: Marco Munitello di Gradisca D'Isonzo e Davide Fenzi di Treviso

IV ufficiale: Ciro Aldi di Lanciano

FOTO DI COPERTINA DA PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO