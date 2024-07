Calendario Serie C: debutto a Terni per il Pescara. Si chiude in casa con il Campobasso

Per un allenatore che viene un direttore sportivo che va via. Ieri non era passata inosservata l'assenza del DS durante la conferenza stampa del tecnico Baldini. In serata i primi rumors e poi le uniche parole di Daniele Delli Carri: "faccio un passo indietro" e nulla più.

Ieri è stato presentato il nuovo allenatore Silvio Baldini. All'Ekk Hotel, il tecnico ha lanciato i suoi proclami: “Il sogno? Riportare il Pescara in serie B. E anche in serie A. Non sono ipocrita e non ho paura a dirlo”. Con lui arriva in riva all'Adriatico Mauro Nardini come vice, Stefano Pardini preparatore dei portieri e Carlo Cavasin preparatore atletico.

"Io credo nei sogni, e credo che Pescara faccia parte del mio destino" le parole del trainer. "Spero che tutti insieme possiamo sognare insieme perché il sogno ci fa sentire vivi, ci fa combattere insieme. Sono convinto che la fortuna aiuti gli audaci e tutti insieme, ripeto, possiamo raggiungere gli obiettivi, Le difficoltà qui ci sono ma mettiamo insieme i nostri sogni, creiamo tutti una sinergia e vedrete che il sogno si avvera".

Infine Sebastiani risponde così a chi gli chiede della contestazioni: "Tanti di quelli che hanno fatto le manifestazioni poi si prendono il caffè con me" e poi ha aggiunto "Se il Pescara non si vende non è colpa mia, perché sono il primo a voler fare un passo indietro, ma Pescara non è una piazza ambita: non è Catania, Palermo, Bari".

Intanto da oggi si inizia a fare sul serio con il ritiro di Palena ma con una squadra ancora da costruire e un ds dimissionario. In pole per la sostituzione di Delli Carri sembra esserci Pasquale Foggia.

Nel frattempo questa mattina è stato ufficializzato il calendario della Serie C Now. Subito un avvio tutt'altro che agevole per il Pescara. I biancoazzurri debutteranno infatti il prossimo 25 agosto a Terni contro la Ternana, grande favorita alla vittoria finale. Il 1 settembre la prima casalinga sarà contro la Torres mentre sette giorni più tardi si andrà a Rimini. Il 6 settembre derby adriatico contro l'Ascoli (al Del Duca). Il 13 ottobre all'Adriatico-Cornacchia arriverà Milan Futuro. Il 24 novembre e 16 aprile 2025 i derby contro il Pineto (la prima in casa). La regular season si chiuderà tra le mura amiche il 27 aprile contro il Campobasso.