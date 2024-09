Pescara: un successo che vale il primato in classifica

Il Pescara batte il Carpi e torna in testa alla classifica. La gioia del successo però è smorzata dalla doccia fredda che è arrivata dagli spogliatoi: si teme un lungo stop infatti per Lorenzo Lonardi uscito dolorante per un problema al ginocchio. Si teme per lui la rottura del crociato con conseguente stagione conclusa praticamente questa sera.

Baldini lancia dal primo minuto Merola e inserisce Dagasso per Tunjov. Primo tempo non esaltante con il Carpi chiuso nella propria metà campo. Da segnalare solo il colpo di testa di Pierozzi sugli sviluppi di corner e un tiro cross di Crialese che si è spento però sopra la traversa

Nella ripresa mister Silvio Baldini manda in campo Moruzzi, Squizzato e Ferraris per Pierozzi, Valzania e Merola. Il Delfino è più propositivo rispetto alla prima frazione e costruisce diverse occasioni. Un cross di Moruzzi trova il colpo di testa di Ferraris, centrale, con il portiere ospite che blocca senza patemi. Giro di lancette e De Marco sblocca la gara grazie all'assist al bacio di Dagasso, con quest'ultimo che poco dopo dovrà lasciare il campo per un problema fisico: al suo posto Meazzi. Una disattenzione difensiva però permette a Saporetti, appena entrato, di siglare la rete del momentaneo pareggio. Il pari però dura pochissim: Brosco, ex di turno, risolve una mischia in area di rigore trovando la zampata giusta per il 2-1 finale. Il Pescara congela la partita e nei minuti di recupero non concede nulla agli emiliani.

Nel prossimo impegno il Pescara sarà di scena ad Ascoli, contro una squadra in crisi, ma guai ad abbassare la guardia.

Pescara vs AC Carpi 2-1 (0-0)

Reti: 65′ De Marco (P), 76′ Saporetti (C), 80′ Brosco (P)

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierozzi (dal 46′ Moruzzi), Brosco, Pellacani, Crialese; Valzania (dal 46′ Squizzato), Lonardi (dal 59′ De Marco), Dagasso (dal 70′ Meazzi); Merola (dal 46′ Ferraris), Vergani, Cangiano. A disposizione: Saio, Profeta, Mulè, Staver, Giannini, Saccomanni, Bentivegna, Tonin, Arena. All. Baldini

AC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Verza; Forapani, Contiliano, Puletto (dal 56′ Mandelli); Sereni (dal 77′ Figoli); Stanzani (dal 56′ Saporetti), Gerbi (dal 56′ Sall). A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Panelli, Calanca, Zoboletti, Mazzali, Cecotti, Amayah, Nardi. All. Serpini

Arbitro: Sig. Turrini sez. Firenze / Assistenti: Montanelli – Nicosia / 4° Ufficiale Sig. Di Mario (Ciampino)

Ammoniti: Pierozzi (P), Moruzzi (P), Tcheuna (C), Saporetti (C), Cangiano (P), Rossini (C)

Espulsi: nessuno.

Recupero: 0’ p.t.; 5’ s.t.