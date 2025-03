Il Pescara torna a vincere all'Adriatico: 4-1 alla Lucchese

Poker del Pescara che torna a vincere davanti al proprio pubblico: 4-1 alla Lucchese. Toscani arrivati all'Adriatico con una grave crisi societarie sul groppone una penalizzazione di 6 punti arrivata proprio oggi. Baldini lancia dal primo Alberti.

Ospiti pericolosi al quinto minuto: Plizzari salva su diagonale di Selvini. Al minuto 25 primo cambio forzato per Baldini, con Ferraris che prende il posto di Bentivegna per un problema muscolare. Stessa sorte per il toscano Saporiti: al suo posto entra Magnaghi (32'). Poco dopo Melgrati salva su colpo di testa di Valzania. Prima del riposo ammonito Brosco: era diffidato salterà la prossima partita.



Nella ripresa subito Lancini per Brosco. I biancazzurri passano al minuto 58 con Valzania. Passano novanta secondi e gli ospiti pareggiano con Selvini. Al minuto 61 entra Letizia per Pierozzi. Passano due minuti e proprio il neo entrato mette un cross per Valzania che realizza il 2-1 Al minuto 66 entra il 16enne italo-australiano Arena per Alberti, al debutto assoluto tra i professionisti. A 16 anni e 25 giorni è stato il più giovane debuttante nella storia del campionato di Serie C, e nove minuti più tardi è diventato anche il più giovane a segnare una rete.

Al minuto 71 sugli sviluppi di una palla inattiva Ferraris firma il 3-1. Passano tre minuti e il baby Arena realizza il poker biancazzurro. Dopo 3 mesi e mezzo il Pescara finalmente torna a vincere in casa.

Pescara-Lucchese: 4-1

Reti: 13' st e 18' st Valzania, 14' st Selvini, 26' st Ferraris, 30' st Arena

Pescara: Plizzari, Pierozzi (16' st Letizia), Brosco (1' st Lancini), Pellacani, Moruzzi, Valzania, Squizzato, Dagasso, Bentivegna (24' pt Ferraris), Alberti (21' st Arena), Cangiano. A disp. Saio, Profeta, Meazzi, Merola, Tonin, Crialese, Staver, De Marco, Saccomanni, Arena. All. Baldini.

Lucchese: Melgrati, Gucher (32' st Rizzo), Benedetti, Gasbarro, Gemignani, Welbeck (25' st Antoni), Visconti (32' st Fedato), Catanese, Ballarini, Saporiti (33' pt Magnaghi), Selvini. A disp. Coletta, Allegrucci, Da Silva, Salomaa, Badjie, Cartano, Gheza. All. Testini.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Note. Ammoniti: Brosco, Visconti. Angoli 7-1. Spettatori 2.875.