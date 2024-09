Pescara beffato nel finale. Baldini "Ci siamo anche noi"

Delfino ad un soffio dall'impresa. Dopo essere andati in svantaggio nella prima frazione di gara, i biancoazzurri rimontano nella ripresa per essere poi beffati in pieno recupero: finisce così 2-2 tra Pescara e Torres.

L’avvio è di marca sarda: Plizzari si oppone bene due volte a Guiebre, e nella seconda occasione è abilissimo a salvare sulla ribattuta in porta. La Torres capitalizza quanto di buono fatto poco dopo la mezz'ora: Zambataro dalla destra in serve al centro dell’area di rigore l’esperto Scotto lasciato tutto solo davanti a Plizzari che realizza lo 0-1.

Nella seconda frazione di gara la formazione di Baldini entra in campo con altro piglio e maggiore convinzione: prima ci sono delle proteste per un presunto fallo di mani in area di rigore sarda. Un’autogol di Antonelli viene annullata per una lieve spinta di Brosco su Antonelli. Sono le avvisaglie del pareggio che arriva al minuto 78. La conclusione di Vergani viene respinta da Zaccagno ma Ferraris è in agguato per il tap-in dell’1-1: primo gol tra i professionisti per il calciatore classe 2003. Al minuto 89 il Pescara completa la rimonta: Cangiano con un tiro a giro a mezza altezza supera il portiere ospite per il 2-1 che sembra chiudere definitivamente la gara. Ma la Torres non muore mai e nel quinto dei sei minuti di recupero trova il 2-2 con una capocciata di Masala. Non succede più nulla: di lì a poco arriva il triplice fischio finale. I Pescara porta a casa un buon punto dopo aver accarezzato la vittoria.

“Nel secondo tempo i ragazzi hanno fatto una partita con il cuore, di grande generosità. Hanno recuperato tanti palloni e sono riusciti a fare due bellissimi gol: questo ci da fiducia e consapevolezza di potercela giocare con tutti" Così il tecnico Silvio Baldini nel post gara che poi aggiunge "La Torres è una squadra brava ed organizzata e nel primo tempo ci ha messo in grande difficoltà. In due partite abbiamo già fatto 4 gol. Vergani è stato il migliore in campo pur non segnando. Credo che abbiamo la garanzia che più andiamo avanti più troveremo gli equilibri. Ci siamo anche noi per giocarci questo campionato“.

Pescara-Torres 2-2 (32 pt Scotto (T), 33 st Ferraris (P), 44 st Cangiano (P), 45+5 st Masala (T))

Pescara (4-3-3): Plizzari; Staver, Brosco, Pellacani, Crialese; Dagasso, Squizzato (13° st Lonardi), Tunjov (49° st De Marco); Bentivegna (19° st Ferraris), Vergani, Cangiano. A disp: Saio, Profeta, Giannini, Mulè, Moruzzi, Valzania, Manni, Meazzi, Arena, Tonin. Allenatore: Baldini.

Torres (3-5-2): Zaccagno; Fabriani, Antonello, Dametto; Guiebre (27° st Liviero), Mastinu (10° st Masala), Brentan, Zambataro; Scotto (27° st Zecca), Varela (40° st Goglino); Fischnaller (10°st Casini). A disp Petriccione, Petricciuolo, Mercadante, Coccolo. Allenatore: Greco.

Arbitro: Vogliacco di Bari.

Ammoniti: Staver (P) – Antonelli, Brentan, Liviero (T)

IMMAGINE DI COPERTINA: PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO