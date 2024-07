Delfino Pescara: si va avanti con Sebastiani e Delli Carri. Baldini allenatore

Rallenta la trattativa che doveva portare il 51% del Pescara Calcio dalle mani di Daniele Sebastiani a Rosettano Navarra. "Ho bisogno di ulteriore tempo per analizzare i numeri del club" le parole di Navarra che poi afferma di essere affidato ad uno studio di consulenza, specializzato in aziende sportive. "Mi sono affidato allo studio Salvador di Trieste. In questa trattativa non c’è un vincitore ma non c’è neanche uno sconfitto. Tra me e Sebastiani è nato un ottimo rapporto. Vedremo in futuro ma sempre per prendere la maggioranza. Se dovessi entrare, con Baldini allenatore, sarei felicissimo".

Questa mattina c'è stata una lunga telefonata tra i due protagonisti. Risultato finale: nessun accordo e, dunque, niente svolta. Navarra ha bisogno di altro tempo per analizzare numeri e documenti. A questo punto Sebastiani e Delli Carri hanno messo nero su bianco la trattativa con Silvio Baldini che dunque sarà il nuovo allenatore dei biancoazzurri. Contratto di un solo anno. L'annuncio dovrebbe arrivare a breve. E ora bisogna partire con il calciomercato per consegnare al mister una squadra che possa competere per il vertice.