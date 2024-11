Troppo Delfino per un 'povero' Diavolo. Il Pescara va in fuga (+6)

Il Pescara ha superato 4-1 il Milan Futuro allo stadio "Adriatico-Cornacchia" nel match valevole come recupero della nona giornata del girone B del campionato di Serie C.La squadra di Baldini chiude i conti nei primi 35 minuti con i centri di Pierozzi, Tonin e Merola. Nella ripresa la reazione dei rossoneri partorisce solo il gol di Turco, poi i padroni di casa calano il poker grazie all'autorete di Bartesaghi. Il Delfino consolida la prima posizione in classifica con 36 punti, il Milan Futuro resta invece penultimo con il Sestri Levante a quota 11.

Pierozzi, Merola e Dagasso e il rilancio di Tonin le scelte di Baldini. Sono i biancazzurri a fare la partita sin dall'inizio e trovare il vantaggio dopo soli otto grazie alla rete di Pierozzi: tiro di Merola, respinta di Torriani e il terzino insacca senza particolari problemi. In campo c'è solo il Pescara. Troppo timido e e nettamente inferiore il Milan Futuro di Bonera. Al minuto 32 un pasticcio difensivo rossonero ha spianato la strada a Tonin che non si è fatto pregare per siglare il 2-0. Passano appena tre minuti e Merola, dopo un'azione splendida di Squizzato, ha siglato la rete del 3-0.

Nella ripresa mister Baldini inserisce Crialese e De Marco per Moruzzi e Squizzato. Al minuto 52 il Milan accorcia le distanze con Turco su assist di Longo ma l'azione è viziata da un netto fallo a centrocampo non rilevato dal direttore di gara. Al minuto 60 Ferraris entra per Merola che esce tra gli applausi scroscianti dei tifosi. Il Pescara riprende a macinare gioco e trova la rete del definitivo 4-1 sugli sviluppi di corner con Bartesaghi che infila nella propria porta. Baldini cambia ancora: fuori Valzania e Tonin, dentro Tunjov e Vergani. I pescaresi continuano a spingere mentre il Milan difende come può. Al triplice fischio scoppia la festa sugli spalti: il popolo pescarese può continuare a sognare.

TABELLINO

PESCARA-MILAN FUTURO 4-1

Reti: 8' pt Pierozzi (P), 32' pt Tonin (P), 35' pt Merola (P), 8' st Turco (M), 19 st autogol Bartesaghi (P)

PESCARA(4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi (1' st Crialese); Valzania (20 st Tunjov), Squizzato (1' st De Marco), Dagasso; Merola (15' st Ferraris), Tonin (27' st Vergani), Cangiano. A disposizione: Saio, Profeta, Giannini, Meazzi, Bentivegna, Staver, Saccomanni, Mulè. Allenatore: Baldini.

MILAN FUTURO (3-4-3): Torriani; Coubis, Bartesaghi, Zukic; D’Alessio (2' st Magni), Malaspina, Zeroli (15' st Hodzic), Ballo-Tourè; (2' st Turco) Traorè (3' st Sandri), Longo, Vos (31' st Omeregbe). A disposizione: Nava, Bozzolan, Sia, Minotti. Allenatore: Bonera.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa (assistenti Pistarelli di Fermo e Tagliaferri di Faenza)

Ammoniti: Valzania, Brosco (P) – Zeroli (M).