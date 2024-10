Pescara implacabile: sesta vittoria corsara. Lucchese domata

Troppo Pescara per la Lucchese. La formazione di Baldini centra la sesta vittoria corsara stagionale e consolida il primato in classifica: ora sono 4 i punti di vantaggio su Torres, Ternana, Virtus Entella e Arezzo e con ancora una partita da recuperare (contro Milan Futuro).

Cinque le novità che presenta il tecnico pescarese: Staver, Moruzzi, Valzania, Merola e Tonin in campo dal primo minuto per Pierozzi (indisponibile), Crialese, Tunjov, Bentivegna e Vergani, con questi ultimi due non al meglio della condizione.

Pescara trova il vantaggio dopo appena quaranta secondi: Merola centra il palo ma la sfera colpisce Palmisani ed entra in rete. Da li in poi sarà un monologo biancazzurro con Plizzarri che non sarà mai chiamato in causa. Gli ospiti trovano il raddoppio poco dopo la mezz'ora grazie al penalty trasformato da Merola per un fallo di Palmisani su Tonin. Sempre da calcio di rigore arriva il 3-0 al minuto 38: questa volta è Sabbione a fermare Tonin in maniera irregolare. Lo stesso attaccante dal dischetto mette in ghiaccio il risultato. Scende così il sipario sul primo tempo, con il Pescara padrone assoluto del campo.

Nella ripresa mister Baldini manda in campo De Marco e Crialese per Valzania e Moruzzi. Rotazioni fatte in vista del tour de force che vedrà i pescaresi in campo tre volte in otto giorni. Il Delfino nel secondo tempo non rischia praticamente mai e, anzi, va vicino al quarto gol con Cangiano che ha centrato la parte superiore della traversa con un tiro a giro. Di Magnaghi, da poco entrato, al minuto 75 il gol della bandiera rossonera. Nel finale il Pescara abbassa ulteriormente il ritmo senza rischiare nulla. Finisce così 3-1 e Pescara in fuga nel girone B di Serie C dopo undici giornate.

Lucchese-Pescara: 1-3

Reti: 1' pt Palmisani (aut.), 31' pt Merola (r), 38' pt Tonin (r), 29' st Magnagni

Lucchese: Palmisani, Frison, Fazzi, Sasanelli (1' st Ndiaye), Visconti, Welbeck, Gemignani, Catanese, Sabbione (1' st Selvini), Saporiti, Costantino (10' st Magnaghi). A disp. Coletta, Allegrucci, Dumbravanu, Djibril, Mozzillo, Botrini, Cartano, Leone, Moschella. All. Gorgone.

Pescara: Plizzari, Squizzato, Dagasso, Merola (20' st Ferraris), Cangiano (33' st Meazzi), Brosco, Valzania (1' st De Marco), Tonin (28' st Vergani), Pellacani, Staver, Moruzzi (1' st Crialese). A disp. Saio, Profeta, Giannini, Tunjov, Zeppieri, Bentivegna, Saccomanni, Mule, Pierozzi. All. Baldini.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Note. Ammoniti: Catanese, Palmisani, Costantino, De Marco. Angoli: 2-3. Spettatori 2288 di cui oltre 200 da Pescara.