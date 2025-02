Pescara corsaro: Milan Futuro rimontato e affondato

Il Pescara riscatta la sconfitta casalinga contro l'Ascoli battendo Milan Futuro in rimonta. Al 'Felice Chimetti' di Solbiate Arno finisce 3-2 per i biancazzurri bravi a ribaltare il punteggio grazie ai gol di Bentivegna (su rigore), Brosco e Lancini.

Milan Futuro in campo con il 3-4-1-2, mentre il Pescara, privo di Merola, mantiene il consueto 4-3-3, con Plizzari in porta, Pellacani e Moruzzi esterni, e Lancini e Brosco al centro. A centrocampo: Squizzato, Dagasso e Valzania. Tonin punta centrale sostenuto da Bentivegna e Cangiano.

Pronti via e il Milan passa con Camarda. Proteste sul gol con i pescaresi che recriminano per un presunto fallo subito da Pellacani. La reazione del Pescara si materializza al minuto 17 quando un fallo di Coubis su Brosco in area porta al calcio di rigore che Bentivegna trasforma. Negli ultimi minuti del primo tempo, il Pescara reclama un fallo di mano di Bartesaghi, ma l'arbitro non interviene. Si va dunque al riposo sull’1-1.

La ripresa inizia con un grande intervento di Plizzari, che respinge un tiro insidioso di Bartesaghi. Il Milan passa nuovamente al minuti 56 grazie a Coubis che sfrutta una deviazione su calcio d’angolo. Il Pescara non si arrende e al 69esimo trova nuovamente il pari con un colpo di testa di Brosco su angolo battuto da Squizzato.

Piove sul bagnato in casa Milan Futuro che rimane in inferiorità numerica per il doppio giallo a Bartesaghi. A tre minuti dal termine Lancini firma il sorpasso grazie al colpo di testa su punizione di Squizzato. Nonostante i cinque minuti di recupero, il punteggio rimane invariato fino al triplice fischio, regalando al Pescara una vittoria fondamentale dopo la sconfitta casalinga contro l’Ascoli. Grazie a questo successo il Delfino raggiunge quota 50 punti, affiancando la Vis Pesaro, restando a ridosso della Torres, che occupa la terza posizione con 53 punti. Prossimo impegno per il Pescara sabato 1 marzo alle 17,30 all'Adriatico contro la Spal.

Milan Futuro – Pescara 2-3

6' Camarda (M), 18' su rig. Bentivegna (P), 56' Coubis (M), 70' Brosco (P), 87' Lancini (P)

MILAN FUTURO (4-4-2): Torriani, Bartesaghi, Coubis, Minotti, D'Alessio (74' Fall), Quirini, Malaspina, Branca (89' Turco), Ianesi (74' Omoregbe), Magrassi,. Camarda (78' Bozzolan), A disp. Nava, Raveyre, Hodzic, Bozzolan, Alesi, Sia, Paloschi, Zukic, Vos. All. Bonera

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Pellacani, Brosco, Lancini, Moruzzi, Valzania (82' Meazzi), Squizzato, Dagasso, Bentivegna (60' Ferraris), Tonin (60' Alberti), Cangiano. A disp: Saio, Profeta, Letizia, Pierozzi, Crialese, De Marco, Saccomanni, Arena. All. Baldini

Arbitro: Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola

Note: ammoniti Branca, Coubis (M), Valzania, Lancini (P)

Espulsi Bartesaghi (M) al 77' per somma di ammonizione; Labricciosa (match analyst Pescara) al 28' per proteste