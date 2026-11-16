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Suppletive alla Camera a Chieti, affluenza all’11,7% alla chiusura dei seggi

Alle 23 di domenica 15 novembre, con tutte le 461 sezioni della provincia di Chieti già rilevate, aveva votato l’11,70% degli elettori del collegio uninominale 01. Un dato molto basso

Suppletive alla Camera a Chieti, affluenza all’11,7% alla chiusura dei seggi

Alle 23 di domenica 15 novembre, con tutte le 461 sezioni della provincia di Chieti già rilevate, alle Suppletive aveva votato l’11,70% degli elettori del collegio uninominale 01. Un dato molto basso, se confrontato con il 62,54% di partecipazione registrato nelle Politiche del 2022. Ma, va detto, che si tratta di elezioni limitate ad un solo seggio, quello lasciato vacante dal leghista Alberto Bagnai, e per una durata di mandato parlamentare certamente inferiore a sei mesi. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo deputato tra quattro i candidati in corsa: Luciano D’Amico per il centrosinistra, Mario Colantonio per il centrodestra, Massimo Pasqualone e Danilo Ranieri.

Le urne riapriranno questa mattina, lunedì 16 novembre dalle 7 alle 15; al termine delle votazioni avrà inizio lo spoglio delle schede. Operazione, quest’ultima, che si svolgerà in un tempo brevissimo data la poca quantità di voti da contabilizzare.

 

Tags: Elezioni chieti suppletive affluenza spoglio candidati Sezioni

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