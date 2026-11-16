“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Suppletive alla Camera a Chieti, affluenza all’11,7% alla chiusura dei seggi
Alle 23 di domenica 15 novembre, con tutte le 461 sezioni della provincia di Chieti già rilevate, aveva votato l’11,70% degli elettori del collegio uninominale 01. Un dato molto basso
Alle 23 di domenica 15 novembre, con tutte le 461 sezioni della provincia di Chieti già rilevate, alle Suppletive aveva votato l’11,70% degli elettori del collegio uninominale 01. Un dato molto basso, se confrontato con il 62,54% di partecipazione registrato nelle Politiche del 2022. Ma, va detto, che si tratta di elezioni limitate ad un solo seggio, quello lasciato vacante dal leghista Alberto Bagnai, e per una durata di mandato parlamentare certamente inferiore a sei mesi. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo deputato tra quattro i candidati in corsa: Luciano D’Amico per il centrosinistra, Mario Colantonio per il centrodestra, Massimo Pasqualone e Danilo Ranieri.
Le urne riapriranno questa mattina, lunedì 16 novembre dalle 7 alle 15; al termine delle votazioni avrà inizio lo spoglio delle schede. Operazione, quest’ultima, che si svolgerà in un tempo brevissimo data la poca quantità di voti da contabilizzare.