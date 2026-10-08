Suppletive Camera, Mario Colantonio è il candidato del centrodestra

Il centrodestra ha indicato Mario Colantonio come candidato unitario della coalizione alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati, in programma il 15 e 16 novembre. La scelta è stata annunciata con una nota congiunta dai coordinatori regionali Vincenzo D’Incecco (Lega), Etelwardo Sigismondi (Fratelli d’Italia), Nazario Pagano (Forza Italia), Enrico Di Giuseppantonio (Udc) e Paolo Tancredi (Noi Moderati), che esprimono «grande soddisfazione» per l’indicazione.

«La sua candidatura rappresenta una scelta di valore: Colantonio è una figura autorevole, profondamente radicata nel territorio e con una lunga esperienza amministrativa e politica. Conosce bene Chieti e la sua provincia. Ne conosce le esigenze e le potenzialità e possiede competenza, esperienza e capacità di ascolto per rappresentare al meglio il territorio e le sue istanze in Parlamento», si legge nella nota.

Secondo i coordinatori regionali, la candidatura è «il risultato di un confronto serio, responsabile e condiviso tra le forze del centrodestra, che hanno saputo individuare una figura in grado di unire la coalizione e parlare all’intero territorio».

«Ora si apre una nuova fase, quella del lavoro e dell’impegno. Saremo tutti al fianco di Mario Colantonio, uniti e determinati, per costruire una campagna elettorale capillare, incontrare cittadini, amministratori, categorie e realtà produttive e spiegare con chiarezza il nostro progetto per Chieti e la sua provincia», proseguono.

«Il centrodestra si presenta a questa sfida con una candidatura forte, con una coalizione unita e con l’obiettivo di conquistare la fiducia degli elettori e portare Colantonio alla Camera dei Deputati», concludono D’Incecco, Sigismondi, Pagano, Di Giuseppantonio e Tancredi.