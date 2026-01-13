Elezioni 'irregolari': Pescara torna al voto in 27 sezioni

Elezioni 'irregolari e da ripetere'. E' la sintesi di quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, depositato oggi, in cui sono contenute le motivazioni sul contenzioso elettorale relativo alle comunali di Pescara. Il voto dovrà essere ripetuto in 23 delle 170 sezioni elettorali della città adriatica. Ricordiamo che a seguito delle comunali del giugno 2024, Carlo Masci venne riconfermato sindaco del capoluogo adriatico al primo turno con il 50,95% dei voti, avendo superando la soglia necessaria per l'elezione al con un margine di soli 584 voti sul candidato per il centro-sinistra Carlo Costantini. Ora il tribunale amministrativo ha riconosciuto come reali i problemi denunciati dai ricorrenti e nel frattempo è in corso un'indagine della Procura della Repubblica per conoscere eventuali responsabilità penali di quanto accaduto. Non è chiaro quando i cittadini pescaresi coinvolti in questa vicenda torneranno al voto ma è probabile che sarà in occasione del referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo prossimi. Ovviamente la decisione spetterà al Prefetto incaricato, Luigi Carnevale.

Di seguito le sezioni interessate:

25-28-31-42-43-44-46-47-51-55-57-71-73- 74-78-89-95-117-137-157-166-169.