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Elezioni Chieti: la lista dei candidati di Forza Italia

Presentata questa mattina la squadra forzista che supporterà la campagna elettorale del candidato sindaco Cristiano Sicari

Elezioni Chieti: la lista dei candidati di Forza Italia

Forza Italia ha presentato questa mattina la propria lista per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sede del candidato sindaco Cristiano Sicari, al Grande Albergo Abruzzo.

All’incontro sono intervenuti l’on. Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia Abruzzo, Daniele D’Amario, segretario provinciale di Forza Italia Chieti, Andrea Buracchio, segretario comunale di Forza Italia Chieti, e il candidato sindaco Cristiano Sicari.

“Abbiamo creduto in questo percorso perché Cristiano Sicari rappresenta la vera novità per Chieti: una persona che conosce perfettamente questa città, un avvocato prestigioso, con una significativa esperienza anche nel mondo della cultura, svolta in modo eccellente. Abbiamo riconosciuto nella sua espressione civica la possibilità di rappresentare non solo i partiti del centrodestra, ma anche qualcosa in più: quel mondo professionale e produttivo che oggi è scarsamente rappresentato nella vita amministrativa della città”, ha dichiarato Pagano.

“Chieti - ha aggiunto - vive da troppo tempo una fase di crisi. Tutti promettono soluzioni, ma i problemi non solo restano, spesso se ne aggiungono di nuovi. Serve uno scatto diverso, una mentalità più moderna, un approccio nuovo. Sicari può rappresentare questa possibilità, questa speranza concreta per i teatini che amano davvero la propria città”.

Pagano ha poi sottolineato il valore della lista azzurra: “Oggi presentiamo una lista di Forza Italia composta da persone di alto rilievo nel mondo civico teatino, insieme a figure che hanno una lunga esperienza nel nostro partito e che anche in passato hanno ottenuto importanti riconoscimenti di consenso. È uno spaccato significativo della città e siamo convinti che Forza Italia possa dare un sostegno importante alla vittoria di Cristiano Sicari”.

Il segretario regionale ha evidenziato anche la differenza tra la proposta del centrodestra e quella del centrosinistra: "Quando un sindaco eletto al primo mandato non viene ricandidato dalla sua stessa coalizione, il giudizio è già scritto. Non serve aggiungere molto: è il riconoscimento politico di un fallimento. Forza Italia, con una lista di alto profilo civico e professionale, è pronta a dare un contributo determinante alla
vittoria di Sicari e al rilancio di una città che merita di più”.

Questa la lista dei 32 candidati al Consiglio comunale di Chieti presentati oggi da Forza Italia: Maura Micomonaco, Siro Baldassarre, Federica Cambarau, Donatella Ciarciaglini, Mauro Cirotti, Stefano detto Maurizio Costa, Diego Costantini, Mario De Lio, Fabiana Desiderio, Renata D’Ettorre, Francesca Di Muzio, Mattia Di Paolo, Monia Di Vito, Marco detto Dingiullo D’Ingiullo, Barbara Gasbarri, Lucio Iannetti, Katia Leone, Donato Marcotullio, Davide Marrone, Andrea Medori, Laura Melchiorre, Roberto Melideo, Panfilo detto Andrea Orsini, Angelo Pasquantonio, Adelina Peca, Ambra Porreca, Erika Laura Salucci, Franco Saraullo, Remo Stampone, Mario Troiano, Helena Villardita, Alessandra Zoppi

Tags: Elezioni chieti candidati nomi Forza Italia Cristiano sicari Maura Micomonaco Siro Baldassarre Federica Cambarau Donatella Ciarciaglini Mauro Cirotti

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