Elezioni suppletive a Chieti: il "campo largo" punta su Luciano D'Amico

Si terranno domenica 15 e lunedì 16 novembre 2026 le elezioni suppletive per il collegio uninominale di Chieti, resesi necessarie dopo le dimissioni del deputato della Lega Alberto Bagnai. La sfida si preannuncia come un test politico di rilievo, con il centrosinistra che ha ufficializzato la candidatura di Luciano D'Amico, consigliere regionale ed ex rettore dell'Università di Teramo. Il centrosinistra formato "campo largo" ha sciolto le riserve nella giornata dell'8 ottobre, ufficializzando la candidatura di arrivata al termine di un percorso che ha coinvolto le direzioni del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.

D'Amico, 66 anni, è una figura di spicco del panorama politico abruzzese: è stato rettore dell'Università di Teramo, presidente della società Tua e, alle elezioni regionali del marzo 2024, è stato il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, battuto dal governatore uscente Marco Marsilio con il 53,5% contro il 46,5%. Attualmente ricopre il ruolo di leader dell'opposizione in Consiglio regionale.

La sua investitura non è stata priva di ostacoli interni. In particolare, il Movimento 5 Stelle è apparso inizialmente spaccato, con la deputata Daniela Torto contraria alla candidatura. La sintesi è stata raggiunta grazie al sostegno dei consiglieri regionali pentastellati Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, che hanno sempre sostenuto D'Amico. Secondo quanto trapelato, in caso di vittoria D'Amico si dimetterebbe subito dal Consiglio regionale, lasciando il posto ad Anna Bosco, prima dei non eletti del Pd.

Il centrodestra ha risposto puntando su Mario Colantonio, consigliere comunale di Chieti e capogruppo della Lega, già candidato sindaco alle ultime elezioni comunali. La scelta è stata ufficializzata dalla Lega Abruzzo al termine di un percorso condiviso con i vertici nazionali del partito, che ha visto una rosa di quattro nomi tra cui anche Maurizio Bucci, Liberato Aceto e Anna Lisa Bucci.

La partita nel collegio di Chieti è considerata aperta. Il voto rappresenta un banco di prova significativo per entrambi gli schieramenti, in una fase politica nazionale e regionale delicata. Per il campo largo, la sfida è dimostrare la tenuta dell'alleanza Pd-M5S e la capacità di conquistare un seggio tradizionalmente orientato al centrodestra. Per la coalizione di governo, guidata a livello regionale da Marsilio, si tratta di confermare la propria egemonia nel territorio abruzzese.

La campagna elettorale entrerà nel vivo nelle prossime settimane. Le urne si apriranno domenica 15 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 16 novembre, dalle 7 alle 15, per consentire il voto anche ai fuori sede e a chi non può recarsi ai seggi nella giornata domenicale. L'esito delle suppletive di Chieti sarà attentamente monitorato a livello nazionale, poiché un eventuale successo del campo largo o del centrodestra fornirà indicazioni importanti sugli equilibri politici in vista delle prossime scadenze elettorali.