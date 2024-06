Affluenza alle urne. A Pescara ha votato il 18%

Non sono drammatici, come molti temevano, i dati dell’affluenza alle urne per i cittadini pescaresi aventi diritto. Alla fine della giornata di ieri, sabato 8 giugno, si sono recati alle urne il 17,53% degli elettori su un totale di oltre 103mila. Un dato in linea con la vicina città di Montesilvano che è stato leggermente inferiore (16,65%). Ricordiamo che, oltre alle elezioni amministrative per eleggere l’ultimo sindaco della ‘vecchia’ città di Pescara prima della fusione, c’è anche il ‘dovere civico’ di esprimere una preferenza per il Parlamento Europeo. Per quanto riguarda l’Europa il numero di cittadini pescaresi che si è recato al seggio per votare é stato del 18,01%, una percentuale superiore a quanto finora verificatosi in Abruzzo dove l’affluenza media si è fermata al 12,71%. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23:00 di questa sera. Ricordiamo che i seggi resteranno aperti anche nella giornata di oggi e fino alle ore 23:00 sarà possibile votare sia per le comunali che per le europee. Alla chiusura delle operazioni di voto inizierà lo spoglio delle schede elettorali per il Parlamento Europeo. Dalle ore 14:00 di domani, lunedì 10 giugno, al via lo spoglio per le elezioni amministrative.