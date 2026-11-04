Frase del giorno

04 Nov, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Elezioni suppletive: Salvini a Ortona per Colantonio

Elezioni suppletive: Salvini a Ortona per Colantonio

Vicepremier e leader della Lega sarà in città oggi e domani a sostegno del candidato del centrodestra Mario Colantonio, in corsa per la Camera nel collegio uninominale di Chieti

Elezioni suppletive: Salvini a Ortona per Colantonio

Due giorni intensi di appuntamenti, tra comizi e incontri con cittadini e operatori economici. Matteo Salvini, Vicepremier, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, sarà a Ortona oggi, mercoledì 4 novembre, e domani, giovedì 5 novembre, a sostegno di Mario Colantonio, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale della provincia di Chieti, in programma il 15 e 16 novembre.

Il programma prevede la presenza, alle ore 18, di Salvini presso la Sala Eden, in corso Garibaldi 1, per un incontro pubblico. Saranno presenti, insieme al coordinatore regionale della Lega Vincenzo D'Incecco, il Sottosegretario di Stato al Masaf Luigi D'Eramo, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Carla Mannetti, il segretario provinciale Lega Chieti Maurizio Bucci, amministratori e dirigenti della Lega e i responsabili degli altri partiti della coalizione di centrodestra.

Giovedì 5 novembre, dalle ore 9, il Vicepremier sarà al mercato di corso Vittorio Emanuele II per incontrare cittadini e operatori economici e ascoltare le loro istanze. Alle 10.30 è previsto un punto stampa presso la pasticceria Cantelmi, in corso Vittorio Emanuele II n. 73. Alle 11.15 Salvini visiterà lo stabilimento De Cecco in contrada Caldari, mentre alle 12.30 sarà al porto di Ortona, dove incontrerà gli operatori portuali.

Tags: Salvini Ortona Oggi Elezioni Colantonio Suppletive Novembre

Vedi anche

Elezioni suppletive a Chieti, il WWF chiama i candidati al confronto sull'ambiente
Politica

Elezioni suppletive a Chieti, il WWF chiama i candidati al confronto sull'ambiente

02 Nov, 2026
Elezioni suppletive a Chieti, quattro candidati in corsa per lo scranno in Parlamento
Politica

Elezioni suppletive a Chieti, quattro candidati in corsa per lo scranno in Parlamento

13 Ott, 2026
Suppletive, il centrodestra lancia Colantonio: "Uniti per vincere"
Politica

Suppletive, il centrodestra lancia Colantonio: "Uniti per vincere"

12 Ott, 2026
Elezioni suppletive a Chieti: il "campo largo" punta su Luciano D'Amico
Politica

Elezioni suppletive a Chieti: il "campo largo" punta su Luciano D'Amico

09 Ott, 2026
Suppletive Camera, Mario Colantonio è il candidato del centrodestra
Politica

Suppletive Camera, Mario Colantonio è il candidato del centrodestra

08 Ott, 2026
Vannacci candidato a Chieti per le suppletive alla Camera?
Politica

Vannacci candidato a Chieti per le suppletive alla Camera?

25 Set, 2026
Salvini a Chieti per la campagna elettorale
Politica

Salvini a Chieti per la campagna elettorale

17 Mag, 2026
Di Battista (M5S) e Salvini (Lega) al Convegno A/Simmetrie
Economia

Di Battista (M5S) e Salvini (Lega) al Convegno A/Simmetrie

10 Nov, 2015
Elezioni Chieti. Anche Sovranità con Noi con Salvini per D'Aloisio
Politica

Elezioni Chieti. Anche Sovranità con Noi con Salvini per D'Aloisio

04 Mag, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661