Elezioni suppletive: Salvini a Ortona per Colantonio

Due giorni intensi di appuntamenti, tra comizi e incontri con cittadini e operatori economici. Matteo Salvini, Vicepremier, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, sarà a Ortona oggi, mercoledì 4 novembre, e domani, giovedì 5 novembre, a sostegno di Mario Colantonio, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale della provincia di Chieti, in programma il 15 e 16 novembre.

Il programma prevede la presenza, alle ore 18, di Salvini presso la Sala Eden, in corso Garibaldi 1, per un incontro pubblico. Saranno presenti, insieme al coordinatore regionale della Lega Vincenzo D'Incecco, il Sottosegretario di Stato al Masaf Luigi D'Eramo, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Carla Mannetti, il segretario provinciale Lega Chieti Maurizio Bucci, amministratori e dirigenti della Lega e i responsabili degli altri partiti della coalizione di centrodestra.

Giovedì 5 novembre, dalle ore 9, il Vicepremier sarà al mercato di corso Vittorio Emanuele II per incontrare cittadini e operatori economici e ascoltare le loro istanze. Alle 10.30 è previsto un punto stampa presso la pasticceria Cantelmi, in corso Vittorio Emanuele II n. 73. Alle 11.15 Salvini visiterà lo stabilimento De Cecco in contrada Caldari, mentre alle 12.30 sarà al porto di Ortona, dove incontrerà gli operatori portuali.