Elezioni suppletive a Chieti, il WWF chiama i candidati al confronto sull'ambiente

L'ambiente al centro della campagna elettorale. È questo l'obiettivo del WWF Abruzzo, e in particolare del Gruppo locale Chieti-Pescara, che ha organizzato per giovedì 5 novembre, con inizio alle ore 17 nella sala del Consiglio provinciale teatino, il confronto-dibattito dal titolo "Elezioni & Ambiente". Un appuntamento al quale sono stati invitati a partecipare i quattro candidati alle elezioni suppletive per il Collegio di Chieti della Camera dei Deputati.

I cittadini della provincia saranno chiamati alle urne domenica 15 novembre (dalle 7 alle 23) e lunedì 16 (dalle 7 alle 15) per scegliere un deputato in sostituzione di Alberto Bagnai, eletto nel Collegio uninominale 01 Chieti della XVII Circoscrizione "Abruzzo" e dimessosi lo scorso settembre dopo la nomina a membro dell'Autorità garante della concorrenza, ruolo incompatibile con l'impegno parlamentare.

Un voto che rischia però di richiamare pochissimi elettori. Le percentuali di partecipazione alle suppletive non sono mai particolarmente elevate e, in più, un recente sondaggio commissionato dal quotidiano "Il Centro" ha messo in luce come molti nel territorio interessato neppure sappiano della scadenza elettorale. Da qui la necessità, sottolineata dal WWF, di un impegno collettivo affinché i quattro aspiranti parlamentari possano incontrare i cittadini, favorendone la partecipazione e una scelta consapevole.

Il confronto – con i candidati citati in rigoroso ordine alfabetico – vedrà la partecipazione di Mario Colantonio (centrodestra), Luciano D'Amico (centrosinistra e campo largo), Massimo Pasqualone (Dimensione Bandecchi) e Danilo Ranieri (Italia Domani). Moderatore sarà Dante Caserta, Direttore Affari Legali e Rapporti Istituzionali del WWF Italia.

L'iniziativa vuole così sottolineare l'importanza delle tematiche ambientali, più che mai centrali di fronte alla crisi climatica che tutti stiamo affrontando, e offrire ai cittadini chiamati al voto un'occasione concreta di confronto sui programmi e sulle proposte dei candidati in materia di tutela del territorio.