04 Dic, 2025
Chieti verso le elezioni. La Lega chiede spazio al centrodestra

Il segretario provinciale Bucci lancia un appello agli alleati a rinunciare a “scelte personalistiche” per non ripetere “un film già visto”

"Così come nei giorni scorsi Fratelli d'Italia ha legittimamente avanzato una propria candidatura per le prossime elezioni comunali di Chieti, anche la Lega ritiene di poter fare altrettanto, avendo nelle proprie fila candidati validi, competenti e apprezzati dalla città”. Così Maurizio Bucci, segretario provinciale della Lega Chieti. "È doveroso ricordare che cinque anni fa un partito della coalizione, per scelte personalistiche di alcuni suoi esponenti, contribuì alla vittoria del centrosinistra. Un errore politico – sottolinea Bucci - che purtroppo abbiamo pagato e paghiamo. In politica ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Comprendiamo benissimo e condividiamo il pensiero espresso oggi dal vice segretario provinciale e responsabile cittadino di Forza Italia Andrea Buracchio, apprezziamo le sue parole e la sua coerenza, fra l'altro già dimostrata quando, da esponente dell'Udc, sostenne la nostra candidatura a sindaco nel 2020 e siamo anche d'accordo che si debba ripartire da progetti concreti per il rilancio di Chieti, ma sottolineiamo che i progetti, per funzionare, devono essere realizzati da persone capaci e competenti. E la Lega queste persone le ha. Non vorremmo – aggiunge – che si ripetesse un film già visto negli ultimi cinque anni, fatto di annunci e promesse mai mantenute. Il confronto aperto proposto da Buracchio - conclude - è il primo passo per costruire il futuro della città. Siamo pronti a sederci al tavolo, magari ripartendo proprio da quel progetto comune di cinque anni fa, che fu proprio lui a contribuire a scrivere"

