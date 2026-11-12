Salvini torna nel Chietino per Colantonio: tappa a Francavilla e chiusura a Lanciano

A pochi giorni dalla sua visita a Ortona, Matteo Salvini torna domani, venerdì 13, nel Chietino per sostenere Mario Colantonio, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale della provincia di Chieti, in programma domenica 15 e lunedì 16 novembre.

Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, farà tappa nel pomeriggio a Francavilla al Mare: alle ore 17, al Bar Serrone in contrada Castelvecchio 17, incontrerà cittadini e amministratori. Alle 18.30 sarà invece a Lanciano, nella Sala "Benito Lanci" della Casa di Conversazione in piazza Plebiscito, per l'appuntamento conclusivo della campagna elettorale.

All'incontro finale saranno presenti il sottosegretario di Stato al Masaf Luigi D'Eramo, il presidente della Regione Marco Marsilio e i coordinatori regionali dei partiti della coalizione: Vincenzo D'Incecco (Lega), Etelwardo Sigismondi (FdI), Nazario Pagano (FI), Enrico Di Giuseppantonio (Udc) e Paolo Tancredi (Noi Moderati), insieme ad amministratori e dirigenti del centrodestra.

Nella stessa giornata sarà a Chieti anche il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon: alle 11.30 terrà un punto stampa nella sede elettorale di corso Marrucino 131; a seguire incontrerà cittadini e operatori al mercato centrale.