Mario Colantonio, candidato del centrodestra alle suppletive per la Camera nel collegio di Chieti, ha analizzato la sconfitta contro Luciano D’Amico in una conferenza stampa a Corso Marrucino, rivendicando la vittoria nel capoluogo e chiedendo alla coalizione una lettura più attenta del territorio.

Per Colantonio, i sondaggi pre-voto hanno invertito la previsione: dove l’affluenza ha superato nettamente il 20%, come a Chieti, ha vinto lui; nelle altre aree, con partecipazione più bassa, è prevalso D’Amico.

Il candidato ha quindi collegato l’esito alla capacità del centrodestra di mobilitare il proprio elettorato: una campagna “timida e senza impegno” avrebbe, a suo dire, penalizzato i risultati nei comuni a guida di centrodestra.

Oltre alla mobilitazione, Colantonio ha indicato possibili cause di malcontento da approfondire: il carovita, la ripresa della vicenda del Parco della Costa Teatina, la vertenza di Casalincontrada e le critiche sulla gestione della sanità da parte della Asl.

Ha inoltre riconosciuto un limite personale: la sua attività politica è stata prevalentemente concentrata su Chieti e sul comprensorio, lasciando un divario di notorietà nel resto della provincia.

Il dato che Colantonio ha definito più importante è la vittoria a Chieti città, dove ha ottenuto il 51,94% contro il 45,04% di D’Amico, pur contro l’impegno del sindaco Giovanni Legnini e della giunta a sostegno dell’avversario.

Secondo il candidato, quel risultato dimostra che il centrodestra può tornare maggioranza nel capoluogo, ma anche che le segreterie nazionali e regionali devono leggere meglio il territorio: una coalizione più unita sei mesi prima, ha sostenuto, avrebbe potuto cambiare l’esito delle comunali.

Colantonio ha ringraziato militanti, dirigenti, sindaci e amministratori locali che lo hanno sostenuto, nonché i consiglieri comunali di centrodestra e gli alleati di Udc e Noi Moderati.

Nonostante la sconfitta complessiva — D’Amico ha vinto con il 57,61% contro il 36,76% di Colantonio — il candidato ha chiuso con un messaggio di continuità politica: “Barcollo ma non mollo”.