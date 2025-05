Poker biancazzurro: trionfo Pescara a Cerignola

Il Pescara ipoteca la finale play off: a Cerignola la truppa di Baldini fa la voce grossa e vince 4-1 grazie alle doppiette di Meazzi (66' e 72') e Tonin. In apertura di gara più intensità dei padroni di casa. Pellacani al settimo minuto è costretto ad uscire per un problema al ginocchio. Al suo posto il tecnico toscano inserisce Letizia. Il Var annulla, due gol per evidenti fuorigioco ai gialloblù pugliesi: a Salvemini al 15° e Coccia al 41°.

Nella ripresa Achik entra e si procura un rigore ma Sainz Maza (10') si fa parare il tiro dal dischetto da uno strepitoso Plizzari. Achik salta il portiere pescarese ma conclude sul palo a porta vuota. E come la legge del calcio vuole gol mangiato gol subito: Merola tira, Greco respinge, Meazzi di testa in tuffo sblocca il risultato al 21esimo. Lo stesso Meazzi raddoppia dopo sei minuti. Nel finale espulso Capomaggio, tris e poker di Tonin rispettivamente al minuto 38 e 43, in mezzo l'ex di turno, Cuppone, accorcia il divario per l'1-4 finale. Al triplice fischio finale scatta la festa. La finale ora è veramente ad un passo.

AUDACE CERIGNOLA PESCARA 1-4 Reti: al 21' st Meazzi, al 27' st Meazzi, al 37' st Tonin, al 41' st Cuppone, al 42' st Tonin

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano (dal 28' st Volpe), Gonnelli, Martinelli; Coccia, Sainz-Maza, Capomaggio, Bianchini (dal 17' st Tascone), Russo (dal 23' st Cuppone); D'Andrea (dal 1' st Achik), Salvemini. A disposizione: Fares, Saracco, Tascone, Ligi, Achik, Velasquez, McJannet, Cuppone, Carrozza, Ianzano, Volpe Allenatore: Giuseppe Raffaele.



PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani (dal 7' pt Letizia), Moruzzi; Meazzi, Squizzato, Dagasso (dal 35' st De Marco); Merola, Ferraris (dal 35' st Tonin), Bentivegna (dal 12' st Valzania). A disposizione: Saio, Profeta, Letizia, Kraja, Alberti, Cangiano, Brosco, Valzania, Tonin, Crialese, Staver, Lonardi, De Marco, Saccomanni. Allenatore: Silvio Baldini

Arbitro: Niccolo’ Turrini di Firenze. Assistenti: Vittorio Consonni di Treviglio e Daniel Cadirola di Milano. Quarto ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido. Var: Manuel Volpi di Arezzo, Avar: Fabrizio Ramondino di Palermo. Ammonizioni: Merola, Capomaggio

Espulsioni: al 32' st Capomaggio per doppia ammonizione

Recupero: 2' pt, 4' st