Ferraris mette la freccia: Pescara espugna Rimini dopo 18 anni

Il Pescara, con 911 tifosi al seguito, espugna il Romeo Neri” dopo 18 anni grazie alla rete di Ferraris a pochi minuti dal triplice fischio finale. L'ultimo successo in terra romagnola risaliva infatti al 18 marzo 2006 (0-2 doppietta di Daniele Croce) ed era il Pescara di Maurizio Sarri. Primo tempo non esaltante per la formazione di Baldini che dopo appena venti minuti ha effettuato un doppio cambio con Lonardi e Valzania al posto di Squizzato e Tunjov. Sul finire della prima frazione uscita disperata di Plizzarri che per evitare la rete si immola e subisce una carica che lo costringerà ad uscire dolorante. Più Rimini che Pescara in questa prima fase anche se non si sono registrati grossi grattacapi per la retroguardia ospite.

Nella ripresa il Delfino prende coraggio e campo mentre il Rimini fatica sempre di più ed accusa anche la fatica. Baldini si gioca la carta Ferraris (per Tonin) al minuto 21. Sarà proprio lui ad una manciata di minuti dal triplice fischio finale a bucare la porta riminese con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Cangiano. Colpito al cuore il Rimini fatica nei restanti minuti (6+5 di recupero). Saio, che nella ripresa era subentrato a Plizzari non deve faticare più di tanto. Finisce così con una vittoria sporca ma importantissima che proietta il Pescara momentaneamente in testa alla classifica.

RIMINI: Colombi, Gorelli, Semeraro (36′ st Falbo), Cernigoi (16′ st Parigi), Malagrida, Megelaitis, Longobardi, Langella, Cioffi (23′ st Dobrev), Garetto (35′ st Piccoli), Lepri (16′ st Bellodi). A disp.: Vitali, Sammarini, Fiorini, Accursi, Lombardi, De Vitis, Ubaldi, Cinquegrano. All. Brugè.

PESCARA: Plizzari (1′ st Saio), Squizzato (25′ st Valzania), Dagasso, Cangiano, Brosco, Tonin (21′ st Ferraris), Crialese, Tunjov (25′ st Lonardi), Bentivegna (30′ st Meazzi), Pellacani, Staver. A disp.: Giannini, Vergani, Moruzzi, De Marco, Saccomanni, Mulè. All. Baldini.

ARBITRO: Giorgio Vergaro di Bari.

ASSISTENTI: Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto.

4° UFFICIALE: Michele Maccorin di Pordenone.

RETE: 40′ st Ferraris.

AMMONITI: Pellacani, Cangiano, Tonin, Crialese, Langella