Le mani di Plizzari sulla Serie B del Pescara

Dopo 1490 giorni il Pescara torna in Serie B . La squadra di Silvio Baldini con un finale epico portano a casa il massimo risultato al termine di 120 minuti di gioco e la lotteria dei rigori. Gli abruzzesi, ridotti in 10 per l’espulsione di Dagasso a metà ripresa, vedono sfumare il vantaggio dell’andata (1-0) con il gol di De Boe r, che porta le due squadre ai supplementari.

La Ternana parte forte trova la porta in tre occasioni nel primo quarto d’ora, rischiando però nella sua area su un contatto tra Maestrelli e Meazzi: per il direttore di gara non c'è il fallo tra le proteste pescaresi. Alla mezz’ora il Pescara, già privo anche degli squalificati Squizzato e Merola, perde Lancini per un problema al ginocchio, al suo posto entra il recuperato Pellacani. Su due calci d’angolo consecutivi, proprio Plizzari, ex di turno, tira fuori il meglio del suo repertorio e neutralizza su Curcio, su Martella, a sul colpo di testa di Capuano.

Dopo l’intervallo Baldini è costretto a un altro cambio forzato: Pellacani non ce la fa, deve a sua volta essere sostituito da Lonardi che è costretto ad adattarsi in difesa. Cambia anche Liverani, prima con la solita staffetta in avanti tra Cianci e Ferrante, poi con l’ingresso contemporaneo di De Boer, Ciammaglichella e Damiani. Proprio l’ex Palermo è protagonista dell’episodio che cambia la partita: Dagasso gli entra col piede rigido sulla parte alta della caviglia: per il direttore di gara è cartellino rosso e Pescara in dieci. Dopo una simulazione in area di Ciammaglichella, arriva il gol che porta la contesa ai supplementari: Donnarumma lavora il pallone spalle alla porta e scarica su De Boer che calcia benissimo non dando scampo a Plizzari. Nel finale la Ternana va vicina al raddoppio due volte: prima con Damiani che calcia di poco fuori dal limite dell’area, poi con il colpo di testa di Donnarumma che incrocia male. Si ai supplementari.

Il Pescara cerca di contenere la formazioni di Liverani. Al minuto 107, Plizzari vola su un tiro di Damiani e si fa male alla caviglia sinistra: l’Adriatico è gelato perché Baldini ha esaurito le sostituzioni. Dopo cinque lunghissimi minuti lo staff medico riesce a rimettere in piedi il portiere biancazzurro. Nei restanti minuti tanto possesso per la Ternana che non riesce a graffiare. Dalla panchina arriva un antidolorifico per PlizzariT che continua a zoppicare vistosamente. Si va ai calci di rigore, sotto la Curva Nord . Plizzari nonostante il ginocchio dolorante ne para tre e manda il Pescara in paradiso. Lo stadio esplode, la città di Pescara è in festa. L'inferno è ormai alle spalle.