Omicidio Strada Parco. Ergastolo per Nobile e Ursino

Dopo quasi tre anni da quel fatidico primo agosto in cui l’architetto di Francavilla al Mare, Walter Albi, perse la vita mentre l’ex calciatore pescarese, Luca Cavallito, si salvò per miracolo, e’ arrivata la sentenza di primo grado della Corte d’Assise di Chieti. Ed è di quelle pesanti: carcere a vita per Cosimo Nobile, ritenuto dal tribunale l’uomo che realizzò materialmente l’agguato quel giorno sparando sette colpi di pistola dentro un bar sulla Strada Parco e Natale Ursino, calabrese, ritenuto il mandante di quel feroce delitto originato da una vendetta per una questione di droga irrisolta. Assolto, invece, il terzo imputato Maurizio Longo accusato di essere stato fiancheggiatore dei due condannato in primo grado. Ovviamente questa storia continuerà in altre sedi giudiziarie e noi continueremo a parlarne.