Far West sulla Strada Parco, tre pescaresi indagati per omicidio

Uno scoop del quotidiano ‘IlCentro’ dell’edizione odierna e a firma di Maurizio Cirillo, noto giornalista esperto in cronaca giudiziaria, rivela gli sviluppi investigativi del delitto di Walter Albi, 66 anni, architetto di Francavilla al Mare, e il grave ferimento con quattro colpi di pistola di Luca Cavallito, 49 anni, residente a Montesilvano. Sono tre gli indagati per l’azione criminale avvenuta il primo agosto sulla Strada Parco, tre pescaresi secondo quanto riferito da Cirillo, mentre il movente sarebbe legato ad un affare da 400 Mila euro sul quale avevano messo gli occhi anche i protagonisti in negativo di questa assurda pagina criminale. Il lavoro degli investigatori della Squadra Mobile e della Procura di Pescara ha prodotto dopo tre mesi dal ‘fattaccio’ un grosso risultato: ma è chiaro che le prove a carico degli indagati dovranno essere dimostrate in un processo per omicidio, tentato omicidio e lesioni personali gravissime in concorso. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda che, purtroppo, riguarda ancora una volta la nostra città, quella Pescara dove negli ultimi dieci anni sono stato numerosi gli omicidi comprese strane sparizioni e per i quali non sempre la giustizia é riuscita a trovare il responsabile o i colpevoli.