Omicidio ‘Strada Parco’. Domani inizia il processo

Domani inizia il processo per l’omicidio di Walter Albi ed il gravissimo ferimento di Luca Cavallito, sopravvissuto ad un agguato mortale nel tardo pomeriggio del primo agosto di due anni fa. In tribunale saranno presenti i tre imputati accusati a vario titolo di essere i mandanti, fiancheggiatori ed esecutori materiali di quel fattaccio di sangue che ha sconvolto la mai tranquilla città di Pescara. La pubblica accusa ha raccolto parecchi indizi ma prove definitive, a meno di colpi di scena clamorosi che verranno proposti durante il dibattimento, al momento non ce ne sono. Dunque si annuncia un procedimento penale difficile anche perché in caso di condanna ci potrebbe essere anche il fine pena mai: l’ergastolo. Sul banco degli imputati nomi noti della tifoseria pescarese ma anche un uomo considerato affiliato ad una ‘ndrina calabrese.