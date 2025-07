Omicidio Strada Parco: domani la sentenza

Tre imputati rischiano il massimo della pena prevista dal codice penale, l'ergastolo, per l'omicidio di Walter Albi (66) di Francavilla al Mare ed il grave ferimento di Luca Cavallito (49) di Montesilvano avvenuto nel tardo pomeriggio di tre anni fa a colpi di pistola dentro un bar sulla Strada Parco: era il primo agosto 2022. Toccherà ai giudici della Corte d'Assise valutare il quadro probatorio presentato dal procurato capo Giuseppe Bellelli e dalla pm Annamaria Mantini nel corso delle udienze dalla pubblica accusa oltre ogni ragionevole dubbio. Perché le difese del presunto autore materiale, fiancheggiatore e mandante di quell'efferato agguato in stile mafioso hanno respinto con vigore la responsabilità dei loro assistiti, compresa la super testimonianza del sopravvissuto all'agguato. Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa vicenda giudiziaria che tanto ha scosso l'opinione pubblica della città di Pescara e non solo.