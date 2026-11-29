Il nuovo mercato ittico all'ingrosso di Pescara aprirà il 27 dicembre, prima della fine dell'anno, con la chiusura definitiva dell'attuale struttura. È quanto annuncia il sindaco Carlo Masci, che accoglie la richiesta avanzata dagli operatori di non attivare il nuovo mercato prima di Natale, così da consentire lo svolgimento delle aste di dicembre nella solita maniera.

"Ci è stato chiesto di aprire il nuovo mercato ittico all'ingrosso non prima di Natale. E la richiesta sarà accolta, così come era stata accolta nei mesi passati la richiesta di realizzare una serie di opere", spiega il primo cittadino, elencando gli interventi eseguiti: "Sistema di condizionamento, impianto televisivo con 8 monitor, strutture per ingresso e uscita del pesce, ampliamento dell'impianto idrico e fognario". Da qui la decisione di "rinviare l'attivazione del nuovo mercato fino alla data del 26 dicembre", con il via effettivo il giorno successivo.

La struttura, sottolinea Masci, "per i tecnici che hanno effettuato le prove è assolutamente adeguata e pronta a soddisfare le esigenze degli operatori". Il sindaco chiarisce anche le ragioni dell'accelerazione: "L'attuale mercato all'ingrosso non può più continuare a operare, e lo diciamo non da oggi ma da anni, cioè dal momento in cui abbiamo cominciato a lavorare per il nuovo, peraltro realizzato con fondi europei soggetti a rendicontazione delle spese".

Sul fronte del confronto con gli operatori, il sindaco rivendica l'apertura dell'Amministrazione: "Ci auguriamo che questa ulteriore disponibilità del Comune al confronto possa servire a placare le tensioni, anche se notiamo che gli attacchi proseguono quotidianamente da parte di alcuni". Masci distingue però nettamente le posizioni: "C'è chi ha sempre agito in un'ottica di collaborazione e ha fatto proposte per migliorare e rendere ancora più performante il nuovo mercato, ma nello stesso tempo abbiamo assistito da parte di altri ad atti intimidatori, intrisi di prepotenza e intolleranza inaccettabili per le Istituzioni. Ed è naturale che tutto ciò non possa scivolarci addosso nell'indifferenza e senza conseguenze".

Il primo cittadino ribadisce quindi l'impegno economico del Comune nel settore: "Le spese di gestione del mercato sostenute dall'Ente ammontano a oltre 500mila euro all'anno: sono risorse dei pescaresi che vengono destinate a supportare le attività imprenditoriali esistenti attorno alla struttura". E aggiunge un confronto con altre realtà: "Non è così ovunque: in altre città di mare, anche vicine a noi, i mercati all'ingrosso del pescato vengono gestiti direttamente da cooperative di armatori e commercianti senza pesare sulle tasche dei cittadini. È questo l'obiettivo che dobbiamo cogliere, e potrà avvenire con il nuovo mercato, autonomo dal punto di vista energetico, e con la collaborazione degli operatori del settore, i più responsabili".

Infine, un passaggio sul metodo: "Al di là delle chiacchiere e dagli attacchi scomposti che creano nebbia e confusione attorno al dibattito in corso sull'argomento, per noi sarà sempre ben accetto chi vorrà continuare a confrontarsi in una logica di correttezza, trasparenza, lealtà e per il bene della città". L'obiettivo del Comune, conclude Masci, "è di creare un mercato più moderno, andando oltre un complesso vecchio, obsoleto, super energivoro, con criticità che non possono risolversi se non con interventi profondi e costosissimi, che nessuna Amministrazione potrà mai sostenere e far pesare sui cittadini".