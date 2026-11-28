La contestata "idea" di trasferire il mercato ittico di Pescara dalla storica sede del lungofiume alla banchina Sud del porto canale, nell'ex biglietteria Tiziano, approda in aula. È convocata per martedì 1 dicembre 2026, alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, una seduta del Consiglio comunale in "Adunanza Straordinaria e in forma aperta" per discutere e deliberare sull'ordine del giorno: "Mercato Ittico di Pescara: Prospettive della struttura e confronto con gli operatori del settore".

La formula scelta dall'amministrazione apre le porte del consiglio agli attori del comparto ittico, da mesi sul piede di guerra contro una decisione che considerano calata dall'alto e tecnicamente insostenibile. Le richieste di partecipazione con intervento dovranno essere rappresentative di associazioni o portatori di interesse specifici e pervenire alla Presidenza del Consiglio all'indirizzo presidente.consiglio@comune.pescara.it. Il termine per la presentazione degli interventi esterni è fissato alle ore 12:00 del 30 novembre 2026.

La frattura tra Palazzo di Città e gli operatori si è consumata nelle settimane che hanno preceduto il trasloco, previsto per il 1° dicembre. L'associazione armatori "Mimmo Grosso" ha bocciato senza appello la nuova sede dopo la simulazione d'asta svolta nell'ex biglietteria: il presidente Doriano Camplone l'ha definita "il peggior mercato che una marineria potesse avere", parlando di una struttura "piccola e inadeguata". Sul tavolo ci sono i tempi di vendita — durante il test sono transitate 449 casse in un'ora, contro le 1.200 che gli operatori dichiarano di gestire normalmente in due ore — e soprattutto il sistema di stoccaggio: le cassette finirebbero in un tendone senza chiusura, con la necessità di attendere lo sgombero prima di preparare il pescato successivo.

Il fronte dei commercianti, rappresentato dalle associazioni "Pescara Brillante" e "Mimmo Grosso", ha annunciato l'intenzione di boicottare il trasloco, ipotizzando di dirottare il pescato verso i mercati di Giulianova, San Benedetto del Tronto o Civitavecchia. I sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil hanno espresso "forte preoccupazione" per una decisione assunta "senza un adeguato confronto", sottolineando il rischio di "compromettere la qualità del lavoro e la tenuta economica delle imprese della pesca" .

Il sindaco Carlo Masci ha più volte ribadito la linea del Comune, sostenendo che la struttura attuale non sia più adeguata alle dimensioni attuali della marineria: "Quella sede funzionava quando c'erano 100 barche a Pescara, oggi ce ne sono circa 40". Il vice sindaco Gianni Santilli ha replicato alle critiche del M5S rivendicando gli interventi in corso, circa 75mila euro di modifiche migliorative, e i numeri delle aste: il primo ottobre 2.185 cassette, il 2 ottobre 1.210.

La seduta del 1° dicembre si preannuncia come il primo vero confronto pubblico tra le parti dopo mesi di scontri, sit-in, diffide e reciproche accuse. Da un lato il Comune, deciso a portare a termine il trasferimento; dall'altro una marineria che non ha ancora sciolto la riserva sull'eventualità di disertare la nuova asta. La formula dell'adunanza aperta offre ora a entrambi un'arena istituzionale per misurare le rispettive posizioni.