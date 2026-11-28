Dopo mesi di proteste, sit-in e accuse reciproche, il trasferimento del mercato ittico all'ingrosso di Pescara verso la banchina sud del porto canale sembra essere entrato in una fase nuova. Non più solo un braccio di ferro, ma un confronto tecnico con date, sopralluoghi e una parola che ritorna con insistenza: prova a pieno carico. È la richiesta che gli operatori ittici hanno posto come condizione per accettare di spostarsi nell'ex biglietteria della motonave Tiziano, una struttura che il Comune considera ormai ultimata nella sua parte interna e che si prepara a diventare la nuova casa dell'asta del pesce.

Il punto di svolta, secondo il racconto delle ultime settimane, è arrivato il 20 novembre, quando l'opera finanziata con 1 milione di euro dalla Regione è stata ultimata e consegnata. Da quel momento, però, non è scattato automaticamente il trasloco. Il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Gianni Santilli, ha spiegato che prima di fissare la data del trasferimento serve un confronto con la marineria: l'obiettivo dichiarato è completare tutto entro la fine dell'anno, ma decidendo insieme se procedere prima o dopo le festività natalizie.

La novità, rispetto ai mesi più caldi della protesta, è che un'apertura c'è stata. L'avvocato Federica Liberatore, che assiste l'associazione dei commercianti "Pescara Brillante", ha parlato di disponibilità al dialogo, pur mantenendo le riserve sul funzionamento della struttura: «Dobbiamo verificare l'effettiva lavorazione e fare una prova a pieno carico per capire come organizzarsi. Non si può fare una resistenza oltranzista senza offrire un'apertura» .

Sul fronte dei lavori, la parte interna è stata completata. All'esterno è in corso la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque piovane con nuove caditoie, mentre è prevista l'installazione di una tensostruttura alta circa quattro metri destinata a ospitare le cassette di pesce in attesa del passaggio all'interno del mercato. Una soluzione pensata per aumentare la capacità di stoccaggio, uno dei punti più contestati dagli operatori. È stato inoltre allungato il nastro trasportatore delle cassette, un'altra delle richieste arrivate durante gli incontri con armatori e commercianti.

A queste opere si aggiungono i 75mila euro stanziati dal Comune per una serie di interventi propedeutici: sistemazione degli accessi, nuovi piazzali in calcestruzzo lavabile, una linea idrica per il lavaggio delle aree esterne, fondazioni per moduli refrigerati e una nuova recinzione. Santilli ha tenuto a precisare che questa cifra non era prevista nel progetto originario e che risponde direttamente alle indicazioni arrivate dagli operatori.

Il punto più delicato resta quello delle dimensioni. La nuova struttura è ricavata nell'ex biglietteria Tiziano e si sviluppa su circa 350 metri quadri . Per il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, che ha effettuato un sopralluogo con i consiglieri comunali dem, il dato più eloquente è un altro: «Il nastro d'asta è molto limitato, sono 11 metri rispetto ai 27» della sede attuale, ha dichiarato, aggiungendo che mancherebbe lo spazio per riposizionare le cassette .

Il M5S, per voce del capogruppo Paolo Sola, ha rincarato la dose parlando di «costi fuori controllo» e di una struttura dimensionata per un massimo di circa duemila cassette per notte, mentre in alcune giornate di punta, come alla prima asta dopo il fermo biologico, ne sarebbero transitate fino a tremila. La replica del vicesindaco Santilli su questo punto è stata netta: la cifra di mezzo milione di euro citata dall'opposizione non riguarderebbe solo il mercato ittico, ma includerebbe la riqualificazione dell'area attigua.

C'è poi una scadenza che nessuno, né in maggioranza né all'opposizione, può ignorare. Secondo la documentazione acquisita da Blasioli attraverso un accesso agli atti in Regione, l'opera legata ai fondi Feamp deve essere messa in funzione entro il 15 febbraio 2027. Se la struttura non sarà operativa entro quella data, il Comune e la Regione rischiano di perdere i finanziamenti europei . È un termine che pesa sulle decisioni di queste settimane e che spiega, in parte, la fretta dell'amministrazione di arrivare al trasloco entro fine anno.

Il mercato ittico di Pescara è da sempre più di un'infrastruttura: è un pezzo dell'identità economica e sociale della città. La sua delocalizzazione sulla banchina sud è stata decisa dall'amministrazione Masci senza un consenso pieno da parte di chi lo vive ogni notte, e le ferite di mesi di protesta non sono rimarginate. Ora, però, il confronto si è spostato sul terreno concreto delle prove tecniche e dei tempi di consegna.

La domanda che resta aperta è semplice e difficile insieme: la nuova struttura, con i suoi limiti di spazio e le sue criticità, riuscirà a reggere il peso del lavoro quotidiano della marineria pescarese? La prova a pieno carico, quella che gli operatori chiedono prima di firmare il trasloco, sarà il primo vero banco di prova. E il tempo, ancora una volta, non è un alleato.