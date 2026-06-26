Domani la mobilitazione della marineria per il mercato ittico

Domani mattina, sabato 27 giugno 2026, è in programma la manifestazione organizzata da Pescara Brillante legata al mercato ittico, con operatori e commercianti che tornano a chiedere attenzione sulla situazione della struttura e sulle ipotesi di trasferimento. La protesta si inserisce in un clima di tensione già emerso nelle ultime settimane, con richieste di confronto rivolte all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Masci. Il presidio dovrebbe richiamare ancora una volta il tema della sede del mercato e delle criticità segnalate dagli addetti del settore, tra cui l’adeguatezza degli spazi e l’organizzazione delle attività. Nei giorni scorsi, infatti, i manifestanti hanno ribadito la volontà di difendere l’attuale collocazione del mercato ittico e scongiurare il pericolo di demolizione della struttura storica. Secondo quanto si è preso il corteo muoverà dal lungofiume nord per recarsi davanti alla piazza del Comune di Pescara.



