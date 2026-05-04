Associazione Maestrale scrive al sindaco su spostamento a sud del "Mercato Ittico"

La marineria pescarese è divisa sulla questione dello spostamento a sud del mercato ittico. Almeno è ciò che è evidente leggendo la lettera inviata al sindaco di Pescara Carlo Masci dall'associazione Maestrale, che rappresenta l'80% degli armatori del capoluogo adriatico. Nella missiva, che di seguito pubblichiamo in formato integrale, appare diversa infatti la posizione sulle criticità indicate rispetto alla nuova struttura - che in realtà è vecchia anche se oggetto di lavori di ammodernamento - nell'ex biglietteria nella banchina sud del porto canale. E nelle parole di Fabrizio Verzulli ci viene raccontata un'altra verità, leggetela: